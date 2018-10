Temptation’s Mezdi overleeft motorongeluk: ‘Hij is inmiddels buiten levensgevaar’

Temptation Island-deelnemer Mezdi Al Shekhly (21) is maandagmiddag in het ziekenhuis beland na een motorongeluk in Heerenveen.

‘Heftig ongeluk’

Zijn manager meldt aan RTL Boulevard dat het ging om een “heftig ongeluk”, maar dat hij inmiddels buiten levensgevaar is. De realityster wordt nog wel geopereerd aan zijn been.

Botsing

Volgens Noordernieuws werd Mezdi van zijn motor geslingerd na een botsing op een kruispunt in de Friese stad. Omstanders hebben gemeld dat hij in de sloot terechtkwam. Zijn motor belandde enkele meters verderop in de bosjes.

Traumahelikopter

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. Het is nog niet bekend hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en of Mezdi schuld heeft aan de botsing.

Wegpiraat?

In april raakte de Temptation Island-ster zijn rijbewijs kwijt, nadat hij zichzelf op de A32 bij Heerenveen filmde terwijl hij verkeersovertredingen beging. Hij moest hierna verplicht een verkeerscursus volgen.

