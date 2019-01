Temptation’s Niels wil ook wraak nemen op Robin van Ex On The Beach Double Dutch

Over twee weken is het zover. Dan stapt Niels de boksring in om te vechten tegen aartsrivaal Alex. En hoewel de strijd nog niet is gestreden, denkt Niels alvast na over zijn volgende slachtoffer. Wie dat is? Robin van Ex On The Beach: Double Dutch.

De bende van Oss

Dat klonk ons wat vreemd in de oren. Want hoe komt Niels nou weer uit bij Robin van EOTBDD? Nou, ook Robin zou Niels op zijn gezicht hebben willen slaan. Samen met Alex is Robin op pad gegaan om Niels een paar klappen te geven. Alex (Breda) en Robin (Oss) komen allebei uit Brabant, dus dat verklaart de vriendschap.

Wij presenteren u: Robin

Sinds zijn deelname aan EOTBDD probeert ook Robin op te klimmen op de ladder der Bekende Nederlanders. Robin, nu nog op de laagste trede, hoopt via zijn stories door te breken als Nederlandse zanger maar stelt zichzelf ook beschikbaar als ‘model’ of ‘tv-personality.’ Wij vermoeden dat Robin geen nee zou zeggen tegen een match met Niels.

Op 15 februari vindt in Almere de eerste editie plaats van Boxing Influencers.

