Temptations Pommeline bevestigt relatie met Fabrizio: ‘Hij is meer mijn type dan Merijn’

Het gerucht ging al een hele tijd en eigenlijk twijfelde niemand er nog aan: Pommeline en Fabrizio van Temptation Island zijn een setje. De twee hebben het nieuws zelf bevestigd aan het Vlaamse magazine Dag Allemaal.

Hoewel het huidige seizoen van Temptation Island – waarin Fabrizio een van de verleiders is – nog volop aan de gang is, heeft de tatoeëerder een vrijbriefje gekregen om te kletsen over zijn prille relatie met Pommeline. Zij was een verleidster in het vorige seizoen van Temptation Island, en ging destijds naar huis met een relatie met Merijn – die met zijn toenmalige vriendin Lisa de ultieme relatietest aanging.

Niet bedrogen

Na iets meer dan een jaar liep de relatie van Merijn en Pommeline op de klippen, en al gauw ging het gerucht dat Fabrizio – met wie ze in een tattooshop werkt – de reden zou zijn van de breuk. Hoewel ze al wel gevoelens had voor Fabrizio tijdens haar relatie met Merijn, heeft ze haar ex niet bedrogen. ‘Gaandeweg, door samen te werken met Fabrizio, zijn mijn gevoelens gaan groeien’, zegt ze tegen Dag Allemaal. ‘Ik zie Fabrizio elke dag, en eerlijk: bij hem kan ik echt mezelf zijn, meer dan bij Merijn. Fabrizio is trouwens wel meer mijn type dan Merijn.’

Ruzies

Bij Merijn kon Pommeline niet altijd zichzelf zijn, zo vertelt ze tegen het Vlaamse weekblad. ‘Ik mocht mijn haar niet in een andere kleur verven, mocht geen tatoeages laten zetten op mijn rug of benen, m’n lippen niet laten opspuiten…’ Deed ze dat wel, dan ontstonden er flinke ruzies, zo ook toen ze voor het eerst iets aan haar lippen liet doen. ‘Mijn onderhoudsbeurt achteraf heb ik gewoon achter z’n rug gedaan. Met nóg meer ruzie tot gevolg’, vertelt ze. ‘Hoe graag ik die jongen ook zag, na een tijd stel je je wel vragen bij dat dominante gedrag. Het is toch míjn lijf?’

Geen contact

Pommeline heeft dan ook geen contact meer met haar ex. ‘Ik heb ‘m overal geblokkeerd’, zegt ze daarover. Maar de vijandigheid komt vooral van zijn kant, aldus de blondine. ‘Pas op, ik ga niet beweren dat we als vrienden uit elkaar zijn gegaan, maar ik erken tenminste nog dat we ook veel mooie momenten kenden. Ik vind het niet nodig om hem zwart te maken. Net daarom vind ik het zo jammer dat hij dat wél doet.’

Insta official

Ook haar bio op Instagram liegt er niet om. Daar schrijft ze ‘In love @fabrizio_tzinaridis‘. Fabrizio heeft op zijn beurt Pommeline aan zijn bio toegevoegd.

