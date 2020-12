Temptation’s Ricky: ‘Heb sommige dames niet helemaal netjes afgehandeld’

Hoewel Sonny weer voor de ‘volle 200 procent’ voor Jaydi wil gaan, loopt zij regelrecht in de armen van ‘Pretty Ricky’. Hij lijkt haar alles te bieden wat haar (voormalig?) partner niet kon geven. Maar is Temptation’s Ricky wel echt zo’n goede kerel?

Want zijn vrijgezellenbestaan noemt hij ook wel ‘een snoepwinkel’ in Temptation Love Therapy. Daarmee wil Ricky vooral zeggen: hij had niks te klagen. ‘Ik had voor het eerst Tinder aangemaakt om toch even te proberen.’ Hoewel hij twee keer op date ging, besloot hij de app uiteindelijk weer aan de kant te schuiven. ‘Je hebt er niet heel veel aan.’

Temptation’s Ricky

Maar is ‘pretty Ricky’ ook echt een kwal – ‘Ik ga er niet eens over beginnen wat ik van hem vind’, aldus de deelnemer -, zoals Sonny hem qua innerlijk noemt of valt dat wel mee? ‘Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik sommige dames niet helemaal netjes heb afgehandeld’, geeft de verleider toe. ‘Als ik het niet meer zag zitten, stuurde ik niks meer. Niet heel netjes. In die zin was ik wel een boefje.’

Liefde op het eerste gezicht

Toch heeft hij wel degelijk goede bedoelingen met Jaydi. Sterker nog, hij geeft zelfs toe dat er sprake is van verliefdheid. ‘Als het aan mij ligt, had ik het bij de eerste blik al. Dat is dan waarschijnlijk liefde op het eerste gezicht of zo.’ Heel zoet. Maar betekent dit dan ook echt het einde van de relatie tussen Sonny en Jaydi? We gaan het meemaken!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Boulevard | Beeld: RTL