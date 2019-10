Temptation’s Rodanya en Morgan: zijn ze tóch weer samen?

Temptation’s Rodanya en Morgan gingen na een tumultueuze periode uit elkaar. Toen de krullenbol dan ook zwanger bleek te zijn, wilde hij volgens haar geen rol spelen in het leven van de baby. Toch maakte Morgan geheel onverwachts zijn opwachting bij de babyshower.

Rodanya deed meerdere keren opvallende uitspraken in een video, want haar voormalige geliefde zou niks te maken willen hebben met de baby. Niks van waar volgens Morgan, zo verkondigde óók hij op YouTube. De realityster verklaart: ‘Er werd ook gezegd dat ik niets te maken zou willen hebben met de kleine. Dat is totaal niet waar. Ik heb het wel even moeten laten bezinken, want het was onverwachts.’

Babyshower

Nou goed, even fast forward naar afgelopen weekend. Toen was namelijk de babyshower, waar Temptation’s Rodanya en Morgan beiden aanwezig waren. Wacht eens even Rodanya, hij wilde toch niks te maken hebben met het kindje? Oh, ze legt het allemaal uit in een video. Of course. In ieder geval was op Instagram Stories goed te zien dat Morgan toch echt zijn opwachting maakte en iederéén mocht het weten.

Temptation Island

Morgan en Rodanya deden mee aan het afgelopen reguliere seizoen van Temptation Island. Daarin gebeurde maar bar weinig, aangezien Demi zelf toe heeft gegeven dat zij alleen maar meedeed voor de fame. Toch leek Rodanya het heel gezellig te hebben met Danicio, met wie ze na het programma ook heel wat nachtelijke avontuurtjes zou hebben beleefd. De grote vraag was dan ook: van wie is het kindje? Dat vroeg hij zich zelf ook even af, zo verklaarde de verleider in een interview. Nou ja, mochten Rodanya en Morgan in ieder geval de opvoeding samen gaan doen, dan is dat al een stap in de goede richting toch?

Bron: Love Reality | Beeld: RTL