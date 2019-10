Temptation’s Rodanya showt babybuik

Rodanya, die eerder dit jaar meedeed aan Temptation Island, is vandaag zes maanden zwanger. Op Instagram plaatst ze een foto van haar babybuikje.

Lees ook: Temptation’s Danicio doet boekje open over zwangerschap Rodanya

“Nooit gedacht dat ik met 6 maanden zwangerschap er nog zo bij zou kunnen lopen”, schrijft ze bij de foto. Van haar mag de tijd zelfs nog iets sneller gaan, want ze kan niet wachten om haar kleine op de wereld te zetten.

Ophef

Ro zorgde voor de nodige ophef na haar Temptation-avontuur. Ze deed mee als koppel met haar toenmalige vriend Morgan, maar bij thuiskomst had ze meerdere malen seks met verleider Danicio. Toen dit nieuws uitkwam, bleef ze diehard ontkennen. Toch kwam de waarheid boven tafel en haar relatie liep op de klippen.

Lees ook: Rodanya’s onthulling verdeelt de wereld in twee kampen:’Meisje, spreken is zilver & zwijgen is goud!’

Who’s the baby daddy?

In juli maakte Ro bekend opeens zwanger te zijn, nadat ze al een paar maanden vrijgezel was. De wereld was even in rep en roer, want wie is nou de vader? Een paar weken later maakte ze via YouTube bekend dat Morgan de vader is.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: Videoland