Temptation’s Romee doet boekje open over ‘wilde nacht’ met Zach

We hebben allemaal kunnen zien hoe Temptation’s Romee het wel erg gezellig had met Zach. Hij zelf beweerde de volgende dag níks meer te weten van het voorval (ja, ja, Zach) en zette dan ook een joker in tijdens het afgelopen kampvuur. De blondine doet nu een boekje open over deze ‘wilde nacht’.

Aan Het Laatste Nieuws verklaart Romee tijdens het terugzien van de beelden: ‘Een vaste relatie? Dat is echt z’n ding niet. Ik wist dat ik hem kon breken.’

Temptation’s Romee

Waar velen simpelweg meedoen aan Temptation voor alle roem die ze daarna te wachten staat, was dat voor Romee niet de grootste drijfveer. ‘Ik zag het wel zitten om drie weken lang door te brengen in een prachtige villa in Thailand’, legt ze uit. ‘Ik reis heel graag, en wilde dat land heel graag eens ontdekken. En daarnaast leek het mij ook gewoon een mooi avontuur. Toen ik dus bericht kreeg dat ik mee mocht als verleidster, was ik dolblij.’

Onvergetelijk avontuur

En hoewel fame niet het hoofddoel is, is het wel een mooie bijkomstigheid, zo geeft Romee toe. ‘Natuurlijk zou het fijn zijn als ik – door de bekendheid van Temptation Island – mijn nagelsalon wat meer kan uitbouwen, maar daarom deed ik niet mee. Ik deed mee omdat het me een onvergetelijk avontuur leek.’

Eenmalige ervaring

Zach’s vriendin Simone (of moeten we inmiddels ex) vertelde eerder over Temptation Island: ‘Ik denk dat iedereen het anders beleeft, maar ik vond het niet leuk. Waarom? Ik ben iemand die snel gestrest is en op het eiland kon ik met niemand van mijn naasten mijn gevoelens delen. Dat maakte het extra moeilijk. Voor mij was dit een eenmalige ervaring, een eye-opener en een mindfuck.’

