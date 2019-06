Temptation’s Rosanna laat weer aan zichzelf sleutelen

Rosanna uit Temptation Island is nog lang niet klaar met plastische chirurgie. De blondine gaat met alle liefde weer onder het mes.

Eerder vloog ze al naar Turkije om haar wangvet weg te halen en lipfillers te laten zetten. Dat is zo goed bevallen, dat de realityster terug wil voor nog wat aanpassingen. Deze keer aan de beurt? Haar borsten en neus. Rosanna liet al eerder haar billen en borsten vergroten, maar toch is ze niet helemaal te vergeten over de laatste ingreep. Dat laat ze weten op Instagram.

Neuscorrectie

Want hoewel wij niet inzien wat er mis is met haar neus, wil ze toch iets laten doen aan de vorm. ‘Ik wil meer een wipneusje’, zo omschrijft ze het zelf. Op 12 september zal Rosanna weer afreizen naar Istanbul voor de ingreep. Vorige keer liet ze haar volgers op Instagram live meekijken naar de operatie, dus we zijn benieuwd hoeveel ze deze keer deelt. Hoe dan ook, met of zonder plastische chirurgie: Rosanna blijft prachtig om te zien.

Bron: Cosmpolitan | Beeld: RTL