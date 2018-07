Temptation’s Rowena maakt rapnummer van iconische uitspraak ‘In je punani, bitch’

Temptation-deelnemer Rowena blaast haar rapcarrière (want ja, die had ze ooit) nieuw leven in. Vandaag heeft de ex-Utopiaan het nummer In je punani bitch uitgebracht.

Lichtelijk geshockeerd keken we gisteren nog naar een oud optreden van Rowena en haar ex (!) Lange Frans, waarin de twee teksten als ‘ik ben geil’ en ‘ik wil mijn pik zien glimmen door het vocht van je kut’ naar elkaar rapten. Vandaag pakt Ro haar rapcarrière weer op en komt ze in samenwerking met Maria Baley en SoundSeduction met een nieuw nummer. En die is – hoe kan het ook anders – vernoemd naar haar iconische uitspraak ‘In je punani bitch’.

Luister en oordeel zelf.

