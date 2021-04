Terrassen mogen open: moet de regenjas of zonnebrand mee?

Mocht íemand het nieuws gemist hebben: vanaf 28 april mogen de terrassen (beperkt, van 12.00 tot 18.00) open. Dat betekent: een lekkere lunch of een goed glas wijn (of cocktails, biertjes) in de buitenlucht. Althans, als het weer meewerkt.

Op de redactie grapten we al: zelfs als het regent zitten we op dat terras. Dan maar met paraplu, regenlaarzen en pak aan. WIJ. ZITTEN. DAAR. (Ok, nouja, misschien niet met ijzel en sneeuw en andere ellende, maar we laten ons niet tegenhouden door een beetje regen).

Wat doet het weer?

Maar al die noodmaatregelen blijken helemaal niet nodig te zijn voor aankomende woensdag. Weeronline zocht het uit en wat blijkt? De kans op regen is heel klein en de zon schijnt regelmatig. Die zonkracht is heftig, binnen een halfuur kan een onbeschermde huid al verbranden door de zon. Neem naar dat terras dus wel een flesje zonnebrand mee.

Ook na woensdag blijft het weer zo’n beetje hetzelfde, al is het nog wat onzeker. ‘April doet wat ‘ie wil’, blijkt in deze dus zeer accuraat. En mocht het onverhoopt toch plensen, dan kun je inderdaad áltijd nog voor die regenjas, paraplu en kaplaarzen gaan.

Bron: Weeronline | Beeld: Getty Images