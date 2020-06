3, 2, 1 en wijnen maar: vanaf vandaag gaan de terrassen weer open!

De dag waar we al zo lang op zaten te wachten is aangebroken. Het is 1 JUNO en deze zonnige dag gaat hoogstwaarschijnlijk de geschiedenisboeken in als dé datum dat de terrassen eindelijk weer open gaan. Het coronavirus heeft ons land nog niet verlaten, dus er is natuurlijk nog wel een aantal restricties aan verbonden.

En die zetten we even voor je op een rijtje.

Restaurants en cafés open

Vanaf 12:00 uur mogen cafés en restaurants hun deuren weer openen. Toch ziet het bezoek er wel anders uit dan we gewend zijn. Zo moet er worden gereserveerd als je binnen plaats wilt nemen. Daar mogen maximaal 30 gasten zitten. Ook zal je eerst door het personeel ondervraagd worden over of je de afgelopen tijd klachten hebt gehad.

En de terrassen?

Alleen op het terras hoef je niet te reserveren en er geldt dan ook geen maximum aantal personen. Iedereen moet aan een tafeltje plaatsnemen en als je met zijn tweeën bent, is het mogelijk om binnen 1,5 meter van elkaar te zitten. Na het bezoek aan het toilet moet je grondig je handen wassen en betalen kan alleen contactloos.

En verder

De opening van de terrassen is natuurlijk niet het enige goede nieuws. Bioscoopzalen, concertzalen en theaters mogen vanaf vandaag ook weer gedeeltelijk binnen open. Hier mogen ook maximaal 30 mensen ontvangen worden, exclusief personeel en gelden er natuurlijk voorwaarden.

Kortom; thank god it’s 1 juno. Want vanaf vandaag komt het ‘normale’ leven toch weer een beetje terug.

Beeld: iStock