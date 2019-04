Nu écht terug van weggeweest: de Hawaiiaanse blouse

Vorig jaar dook hij al in menig catwalkshow op, en we kunnen inmiddels bevestigen dat de trend deze zomer doorzet: de Hawaiiaanse blouse is terug van weggeweest. Of je er nu blij mee bent of niet.

Vol trots werd de Hawaiiaanse blouse de vorige eeuw door celebs als Elvis en Brad Pitt gedragen. Zelfs de Amerikaanse presidenten Truman en Nixon lieten zich in een ‘casual chic’ exemplaar fotograferen.

De afgelopen decennia droeg het kledingstuk echter het stempel ‘fouter dan fout’ en waagden alleen surfers en iets te dikke mannen van 50+ zich eraan. Maar zoals geldt voor alle kledingstukken die ooit hip waren: je weet dat ze op een dag weer terugkeren. Et voilà, zo is het nu de beurt aan de subtropische blouse.

Hoe gekker, hoe beter

De Hawaiiaanse blouse is dit jaar al bij menig A-celebrity (neem een Beyoncé, Hailey Bieber en Gigi Hadid) gespot. Het ziet er dus naar uit dat we er in 2019 echt niet meer omheen kunnen. Palmbomen, golven, exotische bloemen: je mag het zo gek maken als je wilt. Hoe meer kleuren, hoe beter.

Hoe je ‘m moet combineren? Ook daar mag je je creativiteit de vrije loop laten. Op een jeans doet-ie het goed, maar ook shorts of zelfs een matching pantalon zijn toegestaan. Om een modeflater te voorkoemn kun je de bloemenketting – tenzij sprake van een themafeestje – het best nog even in de kast laten.

Dit bericht bekijken op Instagram Levi’s new face?? 👀 Een bericht gedeeld door Hailey and Justin Bieber 💫 (@luxybaldwin) op 2 Apr 2019 om 1:50 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Beyoncé (@beyonce) op 31 Jan 2019 om 5:02 (PST)