Terug van weggeweest: de walkman

Voor iedereen die in de jaren tachtig en negentig opgroeide is het iets waar je waarschijnlijk nog weleens met weemoed aan terugdenkt: de good old walkman. Met een beetje geluk heb je er binnenkort weer een in je hand.

Vroegah had je nog geen Spotify, hell, er was nog niet eens internet! Wat we deden was dus met volle focus naast de radio zitten en op ‘rec’ drukken als een liedje begon. Het einde was echter nog moeilijker. Zeker omdat disjockeys (zo noemde je ze toen nog) de neiging hadden om tegen het einde van het liedje er alvast wat tussendoor te zeggen. Man, oh, man, wat kon je dan balen. Hád je eindelijk je favoriete nummer, was het einde naar de gallemiezen.

Supersonisch

Inmiddels hebben we wel toegang tot het world wide web -en Spotify (thank the lord)-, dus nu is die walkman ineens wel een geinig dingetje. Via crowdfunding is er in korte tijd 44 duizend euro opgehaald voor ‘It’s OK’, een cassettespeler anno 2019. Klinkt als een supersonisch ding, maar dat valt best mee. De meest futuristische feature is dat hij via bluetooth contact maakt met speakers en koptelefoons. Maar verder gaat er gewoon een ouderwets bandje in. Kun je dus eindelijk je eigen klungelige samengestelde ‘radioprogramma’ terugluisteren. Heb je geen bandjes meer van vroeger? Bij de prijs zit een blanco cassettebandje in.

Doorzichtig

Het klepje is transparant, en dat vinden we leuk want zo kun je de cassettebandjes zien draaien. De kleuren zijn wit, roze en blauw. De nieuwerwetse walkmans hebben ook een ingebouwde microfoon zodat je er ook dingen mee op kunt nemen. Via crowdfundingsite Kickstarter kun je een It’s OK bestellen vanaf 67 euro, exclusief verzendkosten en invoerkosten. Hieronder kun je zien hoe de walkman eruitziet:

