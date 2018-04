Terug van weggeweest: het enkelbandje

Eerder zagen we al dat de choker en de zonneklep weer terug van weggeweest zijn. Maar nu mogen ook de sierlijke enkelbandjes deze zomer niet aan je voet ontbreken. De trend is weer helemaal terug van weggeweest. En nu de zon zich weer volop laat zien, kun je ze maar beter snel inslaan.

Nu menig celebrity, it girl en fashionista met hun booty staan te shaken op Coachella, kunnen we ook de balans opmaken van wat deze zomer gedragen gaat worden. Naast de standaard biker boots, jasjes met fringes en gehaakte lange vesten, werden de modebewuste dames ook volop met een stel enkelbandjes gespot.

Minimalistisch

Maar waar je vroeger voor een euro of twee nog een leuk stoffen enkelbandje bij een souvenirwinkel op de kop wist te tikken, is het dit jaar juist de kunst om het zo minimalistisch mogelijk te houden. Geen hele reeks aan stoffen bandjes, die op een gegeven moment van ellende uit elkaar vallen, maar juist dunne zilveren of gouden bandjes met eventueel wat bedeltjes eraan.

Een zwierig rokje erboven, een stel leuke slippertjes eronder, en last but not least een of andere fancy zonnebril om je zomerlook af te maken, and you’re good to go. Laat de zomer maar komen!

Een bericht gedeeld door Vanessa Hudgens (@vanessahudgens) op 27 Apr 2016 om 8:34 (PDT)

Bron HLN.be | Beeld iStock, Instagram