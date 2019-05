Terugblik: Prins Harry en Meghan Markle vandaag precies één jaar geleden getrouwd

Het is vandaag precies één jaar geleden dat prins Harry en Meghan Markle trouwden in de St George’s Chapel in Windsor Castle. Om deze sprookjesbruiloft te vieren, blikken we even terug naar 19 mei 2018.

Video

Via het officiële Instagram-account van de hertog en hertogin van Sussex wordt een video gedeeld om hun eenjarig jubileum te vieren.

“Vandaag markeert het eenjarig jubileum van de bruiloft van de hertog en hertogin van Sussex. De koninklijke hoogheden hebben geloften uitgewisseld in de St George’s Chapel op het terrein van Windsor Castle op 19 mei 2018. We hopen dat jullie het leuk vinden om dit moment te herleven en een paar foto’s van achter de schermen te zien. Een bericht van de hertog en hertogin: bedankt allemaal voor liefde en steun van zo velen over de hele wereld. Ieder van jullie maakte deze dag nog veel betekenisvoller”, staat er bij de video.

Het verloop

We gaan even terug naar waar het allemaal begon: 8 november 2016. Kensington Palace kwam toen met een officiële verklaring waarin het paleis bevestigde dat de Britse prins een relatie had met de Amerikaanse actrice Meghan. In september 2017 verscheen het koppel voor het eerst publiekelijk en twee maanden later deelde Harry en Meghan het nieuws van hun verloving. Een half jaar later, op 19 mei 2018 vond hun sprookjesbruiloft plaats.

De bruiloft

Een kleine terugblik op de bruiloft:

Voor hun huwelijk hadden Harry en Meghan maar liefst 2.640 Britse burgers uitgenodigd, waaronder medewerkers van goede doelen die Harry en William steunen, 100 leerlingen van twee plaatselijke scholen, 610 leden van de gemeenschap van Windsor Castle en stafleden van het Britse koningshuis.

Rond 12 uur begon de bruiloft: broers Harry en William wandelden naar St George’s Chapel en tegelijkertijd werden Meghan en haar moeder Doria in een auto naar Windsor Castle gebracht.

Meghan werd vervolgens door haar schoonvader, prins Charles, naar het altaar begeleid, waarna de ceremonie van start ging met een voorwoord van Michael Bruce Curry, een bisschop uit Chicago die speciaal voor Harry en Meghan naar Groot-Brittannië is afgereisd. De aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, voltrok vervolgens het huwelijk.

Na de ceremonie ging het echtpaar richting het klooster voor een ontmoeting met de eregasten. Vervolgens werden Harry en Meghan rondgereden in een koets door de straten van Windsor, waar duizenden mensen stonden te wachten om het pasgetrouwde paar te zien.

Hierna volgde nog de officiële fotoshoot met de hele familie.

Een jaar later

Inmiddels is het paar dus precies een jaar getrouwd en heeft het niet heel lang geleden een nieuw gezinslid gekregen: Archie Harrison Mountbatten-Windsor. De kleine jongen werd geboren op 7 mei 2019.

Onderstaande video toont de mooiste momenten van de bruiloft van Harry en Meghan:

Beeld: ANP, Instagram