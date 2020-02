Thank us later! Zó ga je goed voorbereid op wintersport

Ga jij binnenkort op wintersport? Zorg dan dat je goed voorbereid het sneeuwavontuur aangaat. Want een goede voorbereiding is echt het halve werk. Kun je beter nog even langsgaan bij een skibaan (of skischool)? Zijn je materialen in orde en ben je wel goed verzekerd? Heb je ook aan je auto gedacht? En: weet je wat ski-outfit wordt?

Ga jij naar de sneeuw: skiën of snowboard a.k.a. calorieën verbranden, bruin worden, feesten en relaxen. Kun je niet wachten? Met een goede voorbereiding kom je al helemaal in de mood van jouw wintersportvakantie.

Nog even oefenen om goed voorbereid te zijn

Heb je al langere tijd niet geskied? Of ben je bang dat je het verleerd bent, dan is een bezoekje aan een skibaan geen overbodige luxe. En je weet het, oefening baart kunst. Enne, mocht je voor het eerst op wintersport gaan, doe jezelf (en je reisgezelschap die al langer op de latten staan) een plezier en neem een ski of snowboardlesje.

Je materialen op orde

Een wintersportvakantie is prijzig, helemaal als je alles moet aanschaffen (en dus niet kan lenen). Het is wel heel belangrijk om materialen te kopen van goede kwaliteit en dat vraagt om een stukje investering. Kost wat, heb je wel wat. Zorg dat je uitrusting in orde is, of dat nu gaat om je ski’s of je outfit, het is allemaal belangrijk.

Ski-outfit, noteer: ski jack (waterdicht), ski broek (waterdicht), thermo-ondergoed, fleece-truien, muts, sjaal etcetera.

Wat is goed verzekerd?

Ten eerste is het belangrijk dat je een goede zorgverzekering hebt, dat moge duidelijk zijn. Maar je kunt ook niet zonder een goede reisverzekering. Ook al ben je niet van plan iets te breken, je weet het natuurlijk nooit… Het is dan ook belangrijk om de veiligheidsregels, zie het maar als verkeersregels op de piste, goed te kennen. Safety first!

Checklist voor je auto

Met de auto naar je wintersportbestemming is toch wel heel gemakkelijk. En gezellig, roadtrip! Je bent gewoon een stuk vrijer om te gaan en te staan waar je maar wil. Je auto moet alleen wel winter-proof zijn en voorzien van: winterbanden. Vergeet ook niet om sneeuwkettingen, een skibox, maar ook startkabels, ruiten ontdooier, reserve lampen, antivriesvloeistof, reserve ruitenwisserbladen – de hele mikmak – mee te nemen.

Juiste skipas

Als je een beginnende skiër of snowboarder bent, is het niet handig om een dure skipas te kopen die je toegang geeft tot alle pistes. Kijk daarom van tevoren of er aanbiedingen zijn en check het weer om te zien of je het beste: per 4 of 6 dagen kunt kopen, of per dag. Mocht het de hele dag sneeuwen, is het namelijk zonde van je geld om voor die dag een pas te hebben.

Beeld: iStock