The animals, the animals: OITNB is best bekeken Netflix-Original ooit

‘The animals, the animals…’ Zo’n 105 miljoen Netflix-kijkers kunnen die zin fluitend af zingen, want dat is het aantal mensen dat ten minste één aflevering van Orange Is The New Black heeft bekeken (en dus de intro meteen zullen herkennen). Hiermee is de serie de best bekeken ‘original’ ooit.

De serie over het wel en wee van vrouwen in de gevangenis gaat het zevende en laatste seizoen in. Met het succes van de serie ligt de lat hoog: OITNB behoort tot de eerste golf van originele Netflix-series en was dus een daverend succes. Inmiddels zijn er meer dan 700 (!) door Netflix gemaakte series.

Toch heeft ook Netflix – dat normaal gesproken erg terughoudend is met cijfers – te maken met teruglopende cijfers, zo legt Netflix-chef Cindy Holland uit tegenover Variety. De online videodienst kreeg onlangs een stevig pak slaag na teleurstellende cijfers over de klantengroei. Netflix kreeg er in het tweede kwartaal 2,7 miljoen nieuwe betalende klanten bij, terwijl het bedrijf zelf had gerekend op 5 miljoen. In het eerste kwartaal van dit jaar nam het aantal nog met bijna 10 miljoen toe.

Verder had Netflix te maken met verlies van klanten op de Amerikaanse thuismarkt.

Bron: ANP, beeld: OITNB / Netflix