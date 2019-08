The Artist Formerly Known As Taylor Swift: Taylor Swift broedt op masterplan om Scooter Braun te slim af te zijn

Taylor Swift is nog steeds woest over het feit dat Scooter Braun, de manager van onder andere Justin Bieber en Demi Lovato, haar muziekrechten heeft gekocht. De zangeres liet tijdens een interview met CBS Sunday Morning weten dat ze er wel wat voor voelt om al haar oude nummers opnieuw op te nemen, waardoor het als ‘nieuwe’ muziek kan doorgaan en fans die muziek zullen kopen in plaats van haar eerdere werk.

‘Zou je dat echt doen?,’ vroeg presentatrice Tracy Smith aan Swift.

‘Oh ja, zeker,’ antwoordde Taylor.

Maar volgens Page Six is Taylor’s ‘masterplan’ makkelijker gezegd dan gedaan, vanwege contracten waaraan ze zich te houden heeft. ‘Ze kan en mag dat niet doen, omdat ze daartoe niet bevoegd is. Het enige dat ze zou kunnen doen is de teksten herzien maar daar zitten fans niet op te wachten. Die willen geen oude nummers met nieuwe tekstjes horen,’ aldus een insider.

Swift heeft nog altijd geen goed woord over voor Braun, die op zijn beurt meerdere malen heeft gevraagd om buiten de schijnwerpers een direct gesprek met hem aan te gaan. Hierop ging Taylor niet in. Volgens Braun heeft de zangeres als eerste de optie gekregen om de rechten voor 300 miljoen dollar te kopen maar vond ze dat bedrag te hoog. Braun hapte wel toe en bezit zodoende de rechten over Swift’s werk.

Platenmaatschappijen zouden zich beter zijn gaan beschermen tegen dergelijke situaties, nadat Prince zijn eerder uitgebrachte werk opnieuw opnam onder de naam The Artist Formerly Known As Prince. Hiermee creëerde de zanger een direct probleem voor de rechthebbenden van zijn muziek, die in feite met lege handen kwamen te staan.

Bron: ANP, beeld: YouTube / Taylor Swift – Calm Down