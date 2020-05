20 mei 2020, de datum die de boeken zal ingaan als de dag dat Gaby Blaaser haar acte de présence geeft als ’s lands meest begeerde vrijgezel in ‘De Bachelorette’. Zitten we eigenlijk nog wel te wachten op nóg een reality datingshow?

De Bachelorette, een paradepaardje?

Nu het huidige seizoen van Temptation Island ten einde loopt, en er ook geen nieuw seizoen van Love Island UK in het verschiet ligt, moet Videoland flink haar best doen om de ó zo fanatieke fans van het reality dating genre te behouden. De Bachelorette moet het nieuwe paradepaardje van het reality genre worden. Toch is het altijd maar afwachten wat de makers er van weten te maken. Zo was het vorige seizoen van Temptation hartstikke saai, werd de plank bij De Villa finaal misgeslagen en zijn ook de makers van Ex on the Beach: Double Dutch hevig op zoek naar houvast. Om in termen van paradepaardjes te spreken, wordt de Nederlandse versie van De Bachelorette een Shetlandpony, een nét niet gevalletje? Of krijgen we hier te maken met een spectaculaire hengst à la Bonfire?

The Bachelor

Eerst even wat achtergrondinformatie. De Bachelorette is een spin-off van The Bachelor. Laatstgenoemd programma verscheen in 2002 voor het eerst op televisie, bij de Amerikaanse (waar anders) zender ABC. Plot van het verhaal is dat een man, de Begeerde Vrijgezel, gematcht wordt aan vijfentwintig vrouwen. In die vijver van vijfentwintig vrouwen moet volgens de statistieken zijn ware rondzwemmen. En iedere week moet ‘de bachelor’ iemand elimineren tijdens een spannende rozenceremonie. Zodoende blijven er steeds minder vrouwen over (‘25 kleine visjes die zwommen naar de zee’, dat idee) en zal de Man uiteindelijk één vrouw ten huwelijk (moeten) vragen.

Een jaar na The Bachelor volgde The Bachelorette, waarbij de genderrollen worden omgedraaid, op ABC. Inmiddels telt The Bachelor 25 seizoenen, the Bachelorette telt er 15. Talloze spin-offs volgden – Bachelor Pad, Bachelor in Paradise, Bachelor in Paradise: After Paradise – en ook Nederlandse televisiemakers lieten hun kansen niet onbenut.

De Vrijgezel

Zo werd in 2003 een eerste reeks van The Bachelor uitgezonden op RTL4, destijds gepresenteerd door Irene Moors (even: kun je je dat voorstellen?). Een tweede reeks volgde in 2004 op een zender die inmiddels in de vergetelheid is geraakt: Yorin. De presentatie lag toen al niet meer in handen van Moors, maar ging door naar Rik Luijcx. Maar helaas, ook ditmaal sloeg het format niet aan. Toch werd in 2011 nóg een verwoede poging gedaan, ditmaal met de presentatie in handen van Robert ten Brink. Maar zelfs Docter Love kon niet toveren. Een laatste poging kwam in 2017, ditmaal op Net5, en zette tevergeefs geen zoden aan de dijk.

En nu is daar probeersel nummer vijf. Met geen man, maar Gaby Blaaser als vrouw in de hoofdrol. De 33-jarige fitgirl is hiermee de eerste vrouw die in Nederland deze zoektocht aangaat.

Verwachtingen

Gaat het Gaby Blaaser, en de makers van het programma natuurlijk, dit keer lukken om van De Bachelorette een kijkcijferkanon te maken? Angela de Jong, journaliste en televisierecensente voor het AD, denkt van niet. “Ik ben eigenlijk verbaasd dat Videoland nu met een editie van De Bachelorette komt, zeker na de laatste poging van Net5 waar geen hond naar keek. Maar ik kan me niet voorstellen dat dit een kijkcijferklapper gaat worden. Natuurlijk is het slim van de makers om voor Gaby Blaaser te kiezen, zij is een en al belofte van seks en spannende beelden. De manier waarop zij zich op Instagram profileert, zorgt ervoor dat ze naadloos aansluit bij de doelgroep van het programma. Maar dat is dan ook wat mensen willen zien: spannende beelden. Hoe ver zal ze gaan? Ik vermoed niet heel ver.”

Een lichamelijke of emotionele connectie?

Ook Linda Duits, mediawetenschapper verbonden aan de Universiteit Utrecht, beaamt dat het valt of staat bij de manier waarop de makers het seksuele in beeld brengen. “Er zijn veel programma’s geweest waarbij de makers het maximaal op het seksuele en het lichamelijke hebben willen pushen, zoals bij Temptation Island, Ex on the Beach en De Villa. Die programma’s zijn allemaal heel erg gericht op seks, vreemdgaan en exen. Terwijl je bij Love is Blind veel meer werd meegenomen in het liefdesverhaal en dat programma was net zo goed een succes. Het is maar de vraag waar de makers op gaan inzetten: op het seksuele, lichamelijke aspect of op de romantische emotionele connectie tussen mensen? Hoe goed slagen de makers erin om bij de deelnemers emoties uit te lokken die voor de kijker interessant zijn? De makers van de ene show, zoals Expeditie Robinson, zijn daar beter in dan de ander, zoals De Villa.”

Geen budget te ver

Kiki Düren, journalist en tv & realitydeskundige, weet in ieder geval één ding zeker: de makers hebben flink hun best gedaan om er iets spectaculairs van te maken. “Op budget is in ieder geval niet bespaard. Een reisje naar Zuid-Afrika, dineren tussen de olifanten, feestjes op een jacht, ritjes in helikopters, knalrode sportwaggies en bungeejumptaferelen. Het ziet ernaar uit dat Gaby voor niets is teruggedeinsd.”

En daarbij blijft de keuze voor Gaby Blaaser als bachelorette natuurlijk een slimme zet. “De makers wisten precies welk uitgesproken type ze voor dit format moesten strikken”, aldus Düren. “Een fitchick-Instagrammer die poseert met cornflakes op haar keukenaanrecht, gehuld in een niemendalletje waar een gemiddeld mens plaatsvervangende schaamte van krijgt. En Gaby weet heel goed wat ze doet: ze steekt niet onder stoelen of banken dat ze haar foto’s het liefst zo ‘ordinair’ mogelijk maakt. De mannen die zich hebben aangemeld als kandidaat snap ik wel.’ Ook De Jong snapt de keuze: ‘Ze is niet zo jong als dat Barbie destijds was, iets wat we allemaal niet meer willen meemaken. Gaby Blaaser is 33 en heus wel wat gewend, en met slutshaming op de loer vind ik het best dapper. Bovendien, als al haar 300.00 volgers kijken heb je best prima kijkcijfers.’