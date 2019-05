De allerleukste voorpret: dit filmpje toont de 12 hints die je hebt gemist tijdens aflevering 3 van ‘Game of Thrones’ (geen spoilers)

De beruchte battle of Winterfell is afgelopen zondag gestreden en de hele wereld mag het weten. Kijkers van alweer de derde aflevering van het laatste seizoen van Game of Thrones zijn door het dolle heen en raken niet uitgepraat over de anderhalf uur durende strijd tussen het leger van de levenden en het leger van de doden. En natuurlijk: er sneuvelden niet alleen helden op het slagveld, maar ook records.

The Battle of Winterfell

Al in de aanloop naar het laatste seizoen toe waarschuwden verschillende acteurs van GoT voor de bijzondere strijd. Urenlang hebben ze de kou moeten trotseren en nog niet eerder werd er zoveel moeite, mankracht en montage gestoken in het opnemen van een vechtpartij. En uiteraard mocht het resultaat er zijn. Kijkers hielden anderhalf uur lang hun hart vast tijdens het kijken naar de sensationele strijd.

Wereldwijd keken er meer dan 38 miljoen mensen naar de aflevering van afgelopen zondag. Een record, zo maakte HBO dinsdag bekend. Het vorige record stamt uit 2017 en betrof het gemiddelde van alle afleveringen van het laatste seizoen; zo’n 32,8 miljoen kijkers.

Ook binnen de Amerikaanse landsgrenzen sneuvelde een record. Waar de eerste aflevering van het achtste seizoen drie weken geleden nog 17,4 miljoen kijkers trok, is dat nu gestegen naar 17,8 miljoen. Helaas maakt Ziggo geen kijkcijfers bekend.

Geen preview, geen spoilers – wel voorpret

Kun jij ook geen genoeg krijgen van Game of Thrones? En vind je het nu al jammer dat het einde steeds dichterbij komt? In onderstaand filmpje van Insider worden 12 verstopte hints van de laatste aflevering uitgelegd. Geen zorgen, dit is geen preview vol met spoilers, maar wel heerlijke voorpret.

