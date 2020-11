Wie geen zin heeft in een gratis film van Pathé, maar juist een serie wil bingen is bij Videoland aan het juiste adres. De streamingdienst heeft vier seizoenen van de Amerikaanse serie ‘The Bold Type’ op de planken staan. Vooral voor fans van ‘Younger’ en ‘Emily in Paris’ is de serie een schot in de roos.

Let wel: het betreft hier geen nieuwe serie. Het eerste seizoen van The Bold Type was al in 2017 op de Amerikaanse televisie te zien. Inmiddels zijn er vier seizoenen met ieder tien afleveringen beschikbaar. Ideaal voor een bold weekend.

The Bold Type

Waar de serie over gaat? Nou, net als Younger (en The Devil Wears Prada, The Hills en nog veel meer films en series) speelt The Bold Type zich af op een redactie. De drie beste vriendinnen Jane, Kat en Sutton werken bij het fictieve Scarlet, een typisch magazine voor de moderne vrouw.

Maar je raadt het al: hun beginnende carrière verloopt niet zonder slag of stoot. Zo moet Jane een artikel schrijven over haar ex-vriend, ontmoet Kat een lesbische fotografe in een ongemakkelijke situatie en heeft Sutton een geheime affaire met een bestuurslid van Scarlet.

Tekst gaat verder onder beeld.

De serie is geïnspireerd op het leven en de carrière van voormalig Cosmopolitan-editor Joanna Coles.

De cast

De drie hoofdrollen zijn gespeeld door relatief onbekende actrices. Joan wordt gespeeld door Katie Stevens, die ooit te zien was in een aflevering van CSI. Aisha Dee, Kat in de serie, speelde in Ghosting: The Spirit of Christmas en Meghann Fahy had ooit een mini-rolletje in Gossip Girl.