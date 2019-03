The Boy Band Con: bizarre documentaire over de man die de Backstreet Boys en *NSYNC voor miljoenen oplichtte

Lang voordat er oplichters als Billy McFarland (Fyre Festival) en Dirty John waren, was er Lou Pearlman. Wie? Precies, dat dachten wij ook. Maar zijn slachtoffers zijn ons allen welbekend. Deze meneer Pearlman heeft de Backstreet Boys, *NSYNC en nog vele andere artiesten voor miljoenen opgelicht. En natuurlijk is er nu een documentaire over deze fraudeur gemaakt.

The Boy Band Con: The Lou Pearlman Story

De succesverhalen van de Backstreet Boys, *NSYNC en solo-artiesten als Aaron Carter kennen we allemaal. Maar wist je ook dat al deze jongens – Nick Carter, Brian Littrell, AJ McLean, Howie Dorough, Kevin Richardson, Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick en Justin Timberlake – voor miljoenen zijn opgelicht? Terwijl jij stond te playbacken op Bye Bye Bye, ging mister Pearlman er met het geld van onze idolen vandoor.

In The Boy Band Con: The Lou Pearlman Story wordt de pijnlijke waarheid over deze fraudeur onthuld. Een van de indrukwekkendste scènes betreft de jongens van *NSYNC. Zij waren al drie jaar lang – onder de hoede van Pearlman – aan het toeren, traden overal op en verkochten miljoenen platen toen zij hun eerste cheque ontvingen. Samen met hun manager Pearlman en in het gezelschap van hun ouders gingen Justin, Joey, Chris, Lance en JC uiteten in een chique restaurant. De verwachting na al die jaren van albums, optredens en tours? Een bedrag van zeven cijfers, op z’n minst.

Maar wat kregen ze? De vijf jongens kregen ieder een cheque van $10.000. In de documentaire weet een van de mannen het goed te verwoorden: ‘Dat bedrag had ik ook kunnen verdienen door een jaar full-time te werken bij de Starbucks.’

Waar de rest van het geld was? Geen idee, manager-en-producer Pearlman wist nergens van. Ook O-Town, Take 5, de meidengroep Innosense, Aaron Carter en Jordan Knight vielen onder zijn hoede. Nadat de zaak aan het licht kwam, bleek Pearlman de artiesten voor zo’n 300 miljoen dollar te hebben opgelicht. Een bedrag dat als sneeuw voor de zon is verdwenen.

Hoe heeft het zover kunnen komen? In de documentaire komen verschillende sterren aan het woord. Lou Pearlman wordt meerdere malen als ‘meester’ omschreven: hij geldt als de grondlegger van een aantal van de populairste boybands allertijden. Zowel de mannen van de Backstreet Boys als de mannen van *NSYNC omschrijven hem als ‘het zesde boyband-lid.’ Dus ja, die Pearlman had verstand van zaken.

Maar hij wordt ook omschreven als manipulatief monster, die misbruik heeft gemaakt van hardwerkende jongemannen vol dromen en ambitie. Lance Bass (*NSYNC) – producer van de documentaire – vindt zijn gevoelens voor Pearlman ingewikkeld: ‘Hij was een manipulatief monster, maar hij was ook een groot kind aan wie ik mijn carrière te danken heb.’

Lou Pearlman werd uiteindelijk in 2008 veroordeeld voor het plegen van een van de grootste beleggingsfraudezaken in de Amerikaanse misdaadgeschiedenis. De totale schade wordt geschat op rond een half miljard dollar. Hij overleed in 2016 op 62-jarige leeftijd in de gevangenis, waar hij een straf van 25 jaar uitzat.

The Boy Band Con: The Lou Pearlman Story is vanaf 3 april te zien op YouTube Premium. Wil je naast Videoland en Netflix niet nog meer geld uitgeven aan streamingsdiensten? YouTube Premium is de eerste maand gratis #tipvanviva.