The boy is mine: Brandy en Monica gaan na 22 jaar opnieuw battle aan

The boy is mine is een van de grootste hits uit de jaren negentig en ging gepaard met een hoop trammelant. Brandy en Monica, zangeressen van het nummer, zouden namelijk elkaars grootste vijanden zijn. Nu, 22 jaar later, willen de r&b-zangeressen de roddels nog één keer de kop in drukken door samen op het podium te staan tijdens de befaamde ‘Versuz-battle’.

The boy is mine

Vanaf de eerste noot tot aan het laatste refrein… Zij die millennial in hart en nieren zijn, zingen The boy is mine na 22 jaar nog altijd foutloos mee. Het waren r&B-zangeressen Brandy en Monica, destijds 19 en 18 jaar, die in 1998 de monsterhit uitbrachten. Vanaf dat moment kregen de zangeressen het zwaar te verduren: twee meiden die via een liedje ruzie maken om een jongen? Dat moeten wel aartsrivalen van elkaar zijn. De media vloog erop af en de wildste verhalen over een vete tussen Brandy en Monica deden de ronde. Nu nog wordt er gesproken over ‘the first celebrity feud ever’.

Catfight

Want hoe zat het ook alweer? The boy is mine gaat over twee vrouwen die om een man vechten. Niet alleen de roemruchte tekst was voer voor roddels, óók de opnames van het nummer waren – voor de pers – een aanleiding voor de vete. Brandy en Monica namen het nummer namelijk apart van elkaar op: Monica vloog destijds naar Brandy in Los Angeles om het nummer op te nemen. De gezamenlijke opnames bleken echter niet goed genoeg, waardoor beide partijen het nummer apart van elkaar opnamen. Brandy met haar producers in Los Angeles, Monica met haar team in Atlanta.

En daar bleef het niet bij. Vlak voor dat de twee het podium moesten betreden tijdens de MTV Awards, zou Monica Brandy een mep hebben verkocht. Dus je begrijpt, waar de media de kans krijgt om twee vrouwen tegen elkaar op te zetten, zal geen kans onbenut worden gelaten (hee hallo Kate & Meghan!).

Verzuz

Nu, 22 jaar later, is het rappers Timbaland en Swizz Beatz gelukt om zowel Brandy als Monica te strikken voor een battle bij Verzuz. Dit is een programma dat aan het begin van de quarantaineperiode in het leven werd geroepen, om mensen te voorzien van wat entertainment. Het format is simpel: in Verzuz strijden verschillende sterren tegen elkaar. Eerder deden al Ludacris vs. Nelly en T-Pain vs. Lil Jon, en Jill Scott vs. Erykah Badu en zelfs Alicia Keys en John Legend al mee aan de battles.

Géén battle

Al in mei werden de namen van Brandy en Monica genoemd, maar Monica gaf toen een duidelijk statement. Ze was namelijk bang dat het publiek de twee zangeressen weer tegenover elkaar zou opzetten. “De enige battle tussen mij en Brandy is de strijd die fans al meer dan 20 jaar voeren. Ik probeer ze al 25 jaar te vertellen dat ze niet hoeven te kiezen tussen ons.”

Dan nog wat leuke trivia: The boy is mine is geïnspireerd door The Girl Is Mine van Paul McCartney en Michael Jackson uit 1982. Denk je dat de media toen ook Paul en Michael tegen elkaar heeft opgezet? Nee hè.