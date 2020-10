Honderdduizenden blokjes, duizenden accessoires en minstens zoveel minifigs (de officiële LEGO-term voor de gele poppetjes, de mini figures). Het is waar ondernemers Eveline Lucassen, Nadine Pulles en Bart van Stiphout druk mee zijn geweest tijdens de eerste lockdown. Niet omdat ze samen aan de keukentafel zaten te bouwen, maar voor het openen van ’s lands eerste interactive game room die draait om bouwwerken van LEGO-blokjes en poppetjes: The Brickroom in Maastricht.

Terug naar de lockdown in maart. De horeca en andere bedrijven in de hospitality branche moesten dicht. Mensen bleven binnen, de straten waren leeg. RTL4 zond het eerste seizoen van Lego Masters uit, gepresenteerd door het olijke duo Ruben Nicolai en ‎Kürt Rogiers. Acht duo’s, variërend van jonge studenten tot vrouwen en mannen van middelbare leeftijd, moesten binnen een bepaald aantal uur een bijzondere LEGO-opdracht volbrengen. Een futuristische wereld, een meterslange brug, bewegende dieren, er kwam van alles voorbij.

Een natte droom

Leuke twist was dat de deelnemers de spectaculaire bouwwerken helemaal uit het hoofd moesten bouwen. De enige hulpmiddelen waar ze gebruik van mochten maken waren een pen en papier. Een andere twist: de brick room, ook wel de natte droom van iedere LEGO-fanaat. In deze blokjeskamer lagen alle denkbare steentjes op kleur gesorteerd. Duizenden minifigs stonden klaar voor gebruik en de keuze uit accessoires was reuze. Jawel, Lego Masters zorgde in vele huishoudens voor verlichting en prikkelde de creatieve geest van iedere ingedutte lockdowner.

Zo ook voor Eveline, Nadine en Bart. Zij runnen samen een escape room in Maastricht, die ook moest sluiten vanwege het coronavirus. Plotseling had het drietal zeeën van tijd. En net als al die andere huishoudens (zo’n miljoen per aflevering) keken ze naar Lego Masters. Het was toen dat ze dachten: dit kunnen wij ook.

Vijf kilo per kleur

En dus kregen die zeeën van tijd opeens een geheel nieuwe invulling: uren surften ze door de krochten van Marktplaats om door heel het land partijen van gekleurde blokjes, accessoires en minifigs op te kopen. Het drietal besefte immers al snel: “Alles wat je als bouwer nodig hebt, moet er zijn. Anders kun je net zo goed met je LEGO thuis blijven spelen. The Brickroom moet juist alles overtreffen”, legt Eveline uit. Om die reden hebben ze nu per kleur zo’n vijf kilo LEGO, keurig gesorteerd in doorzichtige bakken, gesprokkeld door heel het land.

“Gelukkig maar dat we zoveel tijd hadden, want LEGO kopen is één ding. Maar het sorteren, daar zijn we pas echt uren aan kwijt geweest. Denk maar niet dat mensen hun grote partijen blokjes sorteren voordat je ze komt ophalen, haha. Dat wordt allemaal bij elkaar gemieterd in een grote bak en veel plezier ermee.”

De beschikbare tijd was dus een uitkomst en al snel vulden zich een bouwwalhalla in de gloednieuwe Brickroom. Ze kochten werkbanken en Bart bouwde een LED-wand, een replica uit het programma van RTL4. Fun fact: bij iedere opdracht neemt de wand een andere kleur aan. Net als op tv.

The Brickroom Maastricht

En hoe zit het dan met de opdrachten? Zittend met een fles wijn op tafel kwamen Eveline, Nadine en Bart al snel tot de leukste variaties. Bouw een eendje van 6 blokjes in twee minuten of bouw jezelf als minifig in vijf minuten. Maar er zijn ook opdrachten die een half uur duren, en er wordt geknutseld aan een pictionary-variant. Het maakt dat The Brickroom Maastricht leuk is voor alle leeftijden. “Door de nieuwe maatregelen focussen we ons nu vooral op gezinnen en kinderfeestjes. Maar in de toekomst willen we ook vrijgezellenfeestjes, teamuitjes en vrienden- of familiegroepen ontvangen.”

Overigens komen niet alle bouwstenen van Marktplaats. Het drietal investeerde ook fors in gloednieuwe sets die je kunt huren. Zo kun je de Taj Mahal, die in de winkel 400 euro aantikt, enkele weken huren om vervolgens weer (compleet) terug te brengen. Wel met een voorwaarde: de blokjes moeten gesorteerd worden ingeleverd.