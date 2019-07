2019 zou je het jaar van de remakes kunnen noemen. Niet alleen doet Disney dat met haar Leeuwenkoning, ook op politiek vlak vindt er een bijzondere reconstructie plaats. Vanaf vanavond zendt de NPO namelijk een zesdelige documentaire over de affaire van Bill Clinton met Monica Lewinsky uit. Speciaal voor de gelegenheid – het is immers het jaar van de remakes – luidt de titel van de documentaire ‘The Clinton Affair.’

En die titel is opvallend: niet langer ligt de nadruk op Monica Lewinsky, maar op Bill Clinton. Want kopten de kranten in 1998 nog met ‘Ex-stagiaire stort Clinton in diepe crisis’, nu is het tij gekeerd en grijpt Monica – destijds 22 jaar – met beide handen de kans om het loeizware boetekleed voor eens en altijd van zich af te schudden, aan. Daarom dus: the Clinton Affair.

Toen: the Lewinsky affair

De Monica Lewinsky-affaire was een van de grootste schandalen van de jaren 90. Toen kwam namelijk naar buiten dat de 22-jarige Monica – destijds werkzaam als stagiaire in het Witte Huis – een affaire had met president Bill Clinton. Als een leeuwin zou ze zich met grijpgrage handjes op de president hebben gestort. Een president die juist zo goed lag bij progressieve vrouwen: hij was pro-abortus, zette vrouwen in op belangrijke posities en liet zijn eigen vrouw Hilary inhoudelijk deel uit maken van zijn politieke staff. Ja, Bill was de good guy, Monica het sletje.

Immers, zo ging het team van Clinton te werk. Nadat de affaire aan het licht kwam, bleef de president ontkennen. Tijdens een televisieshow sprak hij de legendarische woorden ‘I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky’ en ook onder ede zwoor hij geen affaire met de jonge Monica te hebben gehad. En dus draaide zijn lobbyisten overuren: Monica werd de zondebok van het verhaal en Bill was de geliefde president die zich juist inzette voor female empowerment.

Nu: The Clinton Affair

Maar nu zijn we een dikke twintig jaar verder en oh boy, wat zijn de tijden veranderd. Na jarenlange publieke vernedering is Monica – die zelfs overwoog haar naam te veranderen – uit het verdomhoekje gekropen en maakt ze duidelijk waar ze voor staat. In een essay op Vanity Fair geeft ze namelijk de hoofdreden voor de docu: ‘Er is één hoofdreden: omdat het kon. In de geschiedenis is er kwaadgesproken over vrouwen en moesten ze stil zijn. Nu is het tijd om onze verhalen te vertellen, in onze eigen woorden.’

Ideologische oorlogsvoering

Ook wordt ingezoomd op het spel dat achter de schermen werd gespeeld. Toen na Clinton’s ontkenning bewijs over de affaire – Monica’s vertrouweling Linda Tripp nam telefoongesprekken tussen beiden op – op tafel kwam, werd een afzettingsprocedure gestart. Uiteindelijk mocht Bill Clinton aanblijven als president, maar hierin speelden seks, macht, leugens en ideologische oorlogsvoering de hoofdrol. Plus, welke rol speelde media, feminisme en politiek?

Voor The Clinton Affair zijn meer dan vijftig hoofd- en bijrolspelers geïnterviewd. Naast Monica Lewinsky zijn ook Paula Jones, Kathleen Willey en Juanita Broaddrick – vrouwen die Clinton hebben beschuldigd van seksuele intimidatie en misbruik – geïnterviewd. Maar ook Lewinskys familie, medewerkers van Clinton, politici, journalisten, advocaten en speciaal aanklager Kenneth Starr en zijn team werken mee. Grote afwezige is Linda Tripp, de vriendin die in het geheim hun telefoongesprekken opnam, evenals – uiteraard – de Clintons.

The Clinton Affair is vanaf vanavond om 22:45 te zien op NPO2.

Bron: de Volkskrant, NPO, Linda.nl