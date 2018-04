‘The Crown’-actrice Claire Foy draait door in zenuwslopende thriller ‘Unsane’

Wat als je tegen je wil in wordt opgenomen in een gekkenhuis en iedereen is ervan overtuigd dat je niet spoort? Hoe ga je mensen er dan van overtuigen dat je daar niet thuishoort? En hoe lang blijf je er zeker van dat je daar niet thuishoort, want kun je je jezelf nog wel vertrouwen? Het overkomt The Crown-ster Claire Foy, die in de eerste trailer van de film Unsane de realiteit volledig lijkt te verliezen. Net als wij, overigens…

Echt (niet waar)

De film van Ocean’s Eleven-regisseur Steven Soderbergh is niet alleen voor de hoofdrolspeelster zenuwslopend, maar ook voor de kijker. Want is ‘Queen Elizabeth’ niet gewoon écht gek? Wat is echt en waar klopt nu werkelijk geen hout van?

Nachtmerrie

In de film verhuist een jonge vrouw naar een nieuwe stad om zo een stalker te ontlopen. Maar wanneer ze wordt opgenomen in een kliniek en niemand haar gelooft wanneer ze zegt dat ze daar niet hoort, is ze genoodzaakt om haar angsten te confronteren. Langzaam begint ze de hoop te verliezen. Wordt ze misschien echt gek? Naast rete-spannend en meeslepend is Unsane om nóg een reden opvallend. De thriller is namelijk volledig gefilmd met iPhones, iets dat volgens Soderbergh de “toekomst van de film”.

Nog heel even geduld

Hoewel-ie vanaf 23 maart al wel in de Britse en Amerikaanse bioscopen te zien is, moeten wij nog héél even geduld hebben. De film verschijnt namelijk volgende week donderdag in de Nederlandse bioscopen. Tot die tijd moet je het dus nog even doen met de trailer. Al moeten we eerlijk zeggen dat we daar al lichtelijk de rillingen van krijgen…

Beeld: Unsane