‘The Crown’ seizoen 4: alles over het nieuwe seizoen van de populaire serie

Lees hier alles wat je wil weten over The Crown seizoen 4, van het verhaal tot de (nieuwe) cast.

The Crown seizoen 4

In november 2019 verscheen het derde seizoen van The Crown op Netflix. Sinds dat moment kijken fans reikhalzend uit naar het vervolg, dat deels tegelijkertijd is opgenomen met het derde deel. Het zou volgens Peter Morgan, één van de schrijvers van de serie, daarom niet lang duren voordat het vierde seizoen zou verschijnen. Helaas gooide de verspreiding van het coronavirus begin dit jaar roet in het eten. De makers hebben nu aangegeven dat The Crown seizoen 4 ‘eind 2020’ op Netflix komt.

Prinses Diana maakt haar debuut

The Crown seizoen 4 speelt zich af in de jaren zeventig en tachtig, toen er grote veranderingen plaatsvonden binnen het Britse koningshuis. Daarbij is met name een glansrol weggelegd voor prins Charles (gespeeld door Josh O’Connor), die in die tijd steeds meer op de voorgrond trad. Fans van Diana Spencer krijgen eindelijk waar ze op hebben gewacht: actrice Emma Corrin zal haar debuut maken als de in 1997 overleden prinses. In het nieuwe seizoen wordt er flink ingezoomd op de tumulteuze relatie van Charles en Diana, van hun bruiloft in 1981 tot hun reis naar Australië in 1983. Hoewel de scheiding en affaire met jeugdliefde Camilla Parker Bowles behandeld worden in The Crown 4, komt de beruchte ‘Tampongate’, het gelekte gesprek tussen Charles en Camilla in 1992, niet aan bod.

Nieuwe gezichten

Naast prinses Diana maken ook andere koninklijke en politieke figuren hun entree in de serie. Zo is voormalig Britse premier Margaret Thatcher te zien in het vierde seizoen. De rol van ‘the Iron Lady’ wordt vertolkt door actrice Gillian Anderson. Aangezien de relatie en het huwelijk van Charles en Diana centraal staat in The Crown seizoen 4, worden we in de nieuwe afleveringen ook geïntroduceerd aan hun kinderen: prins William en prins Harry (nog als kleine prinsjes uiteraard).

Oude bekenden

Natuurlijk maakt een groot deel van de cast uit het derde seizoen ook weer hun comeback. Olivia Colman speelt nog altijd koningin Elizabeth, evenals Tobias Menzies die terugkeert als prins Philips, Helena Bonham Carter als prinses Margaret en Josh O’Connor als prins Charles. In The Crown seizoen 3 werd Camilla Shand reeds geïntroduceerd, gespeeld door Emerald Fennell. Ook zij zal wederom te zien zijn in The Crown seizoen 4. Daarnaast kunnen fans van de ‘eerste’ koningin Elizabeth hun geluk niet op: Claire Foy keert terug! Niet als de Queen, maar in de vorm van flashbacks.

The Crown seizoen 5 en 6

Onlangs kondigde Netflix aan dat er officieel nog twee seizoenen van The Crown komen. In de laatste delen van de populaire royal serie zullen we te maken krijgen met een compleet vernieuwde cast. Zo neemt Downton Abbey-actrice Imelda Staunton het stokje over van Olivia Colman als Queen Elizabeth. Ook de namen van andere prominente castleden zijn bekendgemaakt. Lesley Manville zal prinses Margaret spelen, prins Philip wordt vertolkt door Jonathan Pryce en Elizabeth Debicki kruipt in de huid van een oudere prinses Diana.

Bron: Story | Beeld: Netflix