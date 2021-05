In het vijfde seizoen van ‘The Crown’ komen 2 belangrijke Diana-momenten

De opnames van het vijfde seizoen van ‘The Crown’ gaan bijna van start en draaien om een van de meest turbulente periodes voor de royal family. De makers kunnen dit seizoen onmogelijk om de scheiding van prinses Diana en prins Charles en haar dood heen.

Het verhaal van het vijfde seizoen van ‘The Crown’ speelt zich af in de late jaren negentig en het begin van de zeroes. Belangrijke momenten zijn de beroemde speech die Queen Elizabeth in 1992 hield om te vieren dat ze veertig jaar koningin is en het uiteen spatten van verschillende koninklijke huwelijken. Dat van prins Andrew en Sarah Ferguson, maar ook dat van prinses Anne en Captain Mark Philips en, uiteraard, prins Charles en prinses Diana.

Tragische dood

Ook de publicatie van Diana’s biografie ‘Diana: Her true story’ in 1992 speelt een cruciale rol in dit seizoen. Het veelbesproken interview dat de prinses gaf aan de BBC en waarin ze zei dat een huwelijk met drie mensen ‘een beetje druk’ was, zal ook in het verhaal terugkomen. Ook haar tragische dood in 1997 wordt volgens RadioTimes, niet geheel verrassend, een belangrijk onderwerp.

Nieuwe cast

Bijzonder aan ‘The Crown’ is dat de cast met de personages meegroeit en daarom regelmatig vervangen wordt. Emma Corrin staat haar rol als prinses Diana af aan Elizabeth Debicki. Prins Charles wordt gespeeld door Dominic West en Olivia Colman staat haar rol als Queen Elizabeth af aan Imelda Staunton.

Zes seizoenen

Liefhebbers hebben heel wat om naar uit te kijken: volgens maker Peter Morgan staan er in totaal zes seizoenen op de planning. Wanneer het vijfde seizoen precies wordt uitgezonden is nog niet bekend, maar omdat de opnames nog niet gestart zijn kunnen we ervan uitgaan dat het niet voor 2022 zal zijn.

