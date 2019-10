Hoewel we nog geen concrete datum hebben, weten we dat het derde seizoen van The Crown bijna daar is. In november gaat het langverwachte (het lijkt Game of Thrones wel) derde deel van start. In het kader van voorpret praten we je even bij.

In het derde seizoen van The Crown gaat het Britse koningshuis opnieuw turbulente tijden tegemoet. We duiken in de sixties, de jaren waar de economische groei en het mondiger worden van de jongere generaties centraal staan. En we stevenen af op een van de echte dieptepunten van de royals: de energiecrisis in de jaren ’70. De werkloosheid groeit en het wordt pijnlijk duidelijk dat het Verenigd Koninkrijk te lang heeft vertrouwd op successen uit het verleden.

Queen Elizabeth

Daarom niet zo gek dat Queen Elizabeth in de nieuwe trailer van seizoen 3 niet heel vrolijk oogt. Met het vertrek van Claire Foy zijn haar jonge looks de deur uitgegaan en we zien Hare Majesteit dan ook ietsje ouder worden (met dank aan Olivia Colman, die nu de rol van de queen vertolkt).

Wat opvalt is hoe Colman op precies dezelfde toon spreekt als haar voorganger Claire Foy. Korte uitspraken, met haar mond bijna dicht. Colman is natuurlijk een zeer ervaren actrice, en dat heeft The Crown ook wel nodig met de recast van de hoofdrolspelers.

Colman neemt de rol van Queen Elizabeth dus over van Claire Foy, en Matt Smith wordt als prins Phillip vervangen door Tobias Menzies (Game Of Thrones, Outlander). Helena Bonham-Carter neemt het stokje over van Vanessa Kirby, die de ongelukkige prinses Margaret speelt.

Princess Diana

En hoewel seizoen drie van The Crown nog moet beginnen, kijken wij alvast uit naar het vierde seizoen. Dan neemt Gillian Anderson (The X-Files, Sex Education) de rol op zich van de Britse premier Margaret Thatcher EN maakt prinses Diana haar grande entree.

Eerder werd al bekend dat de jonge prinses Diana gespeeld gaat worden door Emma Corrin. De eerste setfoto van Emma als Diana en Josh O’Connor als prins Charles kun je hier zien.

Bron: Superguide | Beeld: Netflix