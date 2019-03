Haha, wat pijnlijk: David Beckham wordt voor de gek gehouden met lelijk standbeeld

Mis jij You Got Punkd van Ashton Kutcher ook zo? De Britse presentator James Corden doet een goede poging om dit level van fopperij te evenaren. Hij lokte David Beckham naar het stadion van LA Galaxy voor de onthulling van diens bronzen standbeeld. Een standbeeld dat ehm, niet echt lijkt op mister Beckham himself.

Nepstandbeeld

Een grotere kont, drie tanden, een spitse kin en een gekke kaaklijn… Het nepstandbeeld van Beckham dat in het bijzijn van de Britse ex-voetballer wordt onthuld, lijkt in niets op David Beckham. Op het moment van onthulling is David dan ook op zijn zachtst gezegd verbijsterd, máár, wel met alle Britse charme waar hij bekend om staat: David blijft very polite.

The David Beckham Statue Prank

Toch kan hij het aanzicht niet aan en gaat hij in gesprek met de makers van het beeld: ‘mijn ouders zijn onderweg en dit kan echt niet. Niemand mag dit zien.’ Hij eist dat het standbeeld wordt weggehaald, maar tot overmaat van ramp laat de vorkheftruck het standbeeld vallen. David weet niet waar ‘ie het zoeken moet. En gelukkig: dan komt James Corden tevoorschijn en blijkt alles een grap.

Bekijk hieronder de hilarische video van The David Beckham Statue Prank.

Bron: LINDA.nl, beeld: YouTube, still