We ♥ the eighties (maar waarom eigenlijk?)

Het was de tijd van Miss Sporty-oogschaduw (bij voorkeur helblauw), ‘Holiday’ van Madonna op volume 10, gebreide beenwarmers, viercijferige telefoonnummers en een geheime crush op Marty McFly uit Back to the Future. Maar wat nog meer? We vroegen VIVA-forummers naar hun mooiste, liefste, leukste en raarste herinnering aan de jaren ’80. Een bloemlezing.

Intrede van de kiwi

Snug: “Ik weet nog dat fruit als kiwi in die tijd pas net op de markt kwam. Niet dat het eten er minder lekker om was. Ik vind juist vaak foto’s in oude kookboeken er heel lekker uitzien (en dat voor een veganist).”

Pisang Ambon

Sprokkelientje: “Dat je ‘gewoon’ sigaretten voor je ouders mocht kopen op je twaalfde en ‘gewoon’ een Pisang Ambon met jus in de disco mocht drinken op je zestiende.”

Matjes

Mellona: “Jongens hadden een matje in hun nek!”

Veel haarlak

SweetFirefly: “Getoupeerd haar en dan heel veel haarlak erin. Wat vond ik mezelf gaaf ;).”

Tjolk met bananensmaak

Robbie75: “U2, Prince, Guns ‘N Roses, Dire Straits, lagere school in plaats van basisschool, cassettebandjes, walkman, rollerdisco Energiehal, Married with Children, Miami Vice, Samantha Fox, EK ’88 en Tjolk! Ik was gek op de bananensmaak.”

Lekker rustig

Dolfje: “De onbevangenheid die ik had staat me goed bij. Tuurlijk was er toen ook van alles aan de hand in de wereld, maar met één keer per dag het journaal en de krant werd je er niet zo door overspoeld als nu met 24 uur per dag nieuws.”

Fade away

Sabeltandcafia: “Bij tv-optredens van muziekartiesten werd steevast geplaybackt. Best raar, want alle nummers in die tijd hadden een fade away-effect, waardoor je de artiest tegen het einde van het nummer wat vertwijfeld zag kijken: kan ik al stoppen met doen alsof…?”

Gers

Jeansjacket: “Veel mannelijke artiesten droegen make-up en dat vonden we hartstikke cool, te gek of was het gers?”

Heuptasjes

Anniem147201: “Naar de disco gaan en dan moeilijk kijkend dansen in een groepje meiden met allemaal je heuptasje voor je op de grond of in het middel van dat groepje.”

Geen mobiele telefoon

Louise70: “De beste tijd uit mijn leven! Wham!, Duran Duran, geen mobiele telefoons en dus geen ouderlijke controle.”

Vroeger was alles beter

Dat ook weer niet, maar de jaren '80 waren wel Heel Erg Leuk. En eerlijk is eerlijk: soms missen we het een beetje (jep, zelfs die helblauwe Miss Sporty-make-up).

