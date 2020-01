‘The Goop Lab’ in opspraak: grote twijfels bij de adviezen van Gwyneth Paltrow

Een duik in het ijswater in plaats van antidepressiva pillen. Ademhalingstechnieken á la Wim Hof om stress te voorkomen of exorcisme om af te rekenen met trauma’s. Sinds afgelopen vrijdag neemt Gwyneth Paltrow je mee op een ontdekkingstour langs alternatieve therapieën in haar serie The Goop Lab op Netflix. En daar krijgt de 47-jarige actrice bakken vol kritiek op.

Want: in hoeverre zijn deze alternatieve therapieën betrouwbaar? En wie is Gwyneth Paltrow om de kijker te adviseren op het gebied van psychische en fysieke problemen?

Goop

Met haar bedrijf Goop doet Paltrow eigenlijk al jaren niet anders. Via haar platform geeft ze ‘op het randje’-advies over wellness en verkoopt ze clean producten die moeten bijdragen aan een beter leven met een betere huid en een betere geest. Maar die Goop-producten zijn al meer dan eens in opspraak gekomen. Zo waren er de energiestickers à 120 dollar, waarmee je de energiefrequentie in je lichaam kon herstellen. Het unique selling point van de sticker: hij was van hetzelfde materiaal gemaakt als de ruimtepakken van NASA. Echter wist NASA hier niets van af.

Daarna kwam er het stenen ei à 66 dollar, dat vrouwen in hun vagina moesten stoppen om hun vrouwelijke energie te verhogen. Medische experts trokken hierbij aan de bel, want het magische ei zou onhygiënisch zijn en na vaginale inbrenging kunnen leiden tot een dodelijke bacteriële infectie. Uiteindelijk leidde het voor Goop tot een boete van 145.000 dollar vanwege onwetenschappelijke claims over de vagina-eieren.

The Goop Lab

Maar goed, steek je goedbedoelde advies in een leuk jasje, leen er een bekend gezicht aan, strooi met wetenschappelijke termen en de leek gelooft al snel dat eieren van steen en geurkaarssen die naar vagina ruiken bijdragen aan ‘een betere energie’. Niet zo gek dat ook Netflix hier potentie in zag. In The Goop Lab mogen Paltrow en haar team nog meer alternatieve genezingswijzen onderzoeken, just for fun. Want zo horen we Paltrow in de vooraankondiging zeggen: ‘We’re here one time, one life. How can we really milk the shit out of this?’ En dus proberen ze van alles uit: ijstherapie, naaldentherapie, exorcisme, orgasmetherapie, you name it.

En hoewel iedere aflevering wordt afgetrapt met een disclaimer (Deze serie is bedoeld ter entertainment en niet als medisch advies. Raadpleeg uw arts voordat u aan een behandeling begint.) hekelen experts het enthousiasme van Paltrow en haar team. Timothy Caulfield, hoogleraar gezondheidsrecht en -beleid aan de universiteit van Alberta, noemt het ‘extreem frustrerend’ dat Paltrow en haar Goop-team nu dankzij Netflix een internationaal miljoenenpubliek kunnen bereiken. ‘The Goop Lab is in feite een infomercial voor haar merk en onzinproducten en -ideeën. Het verspreiden van misinformatie over gezondheid kan echte schade veroorzaken, en het vermogen om kritisch te denken doen eroderen.’

Van de andere kant, wat als deze alternatieve therapieën wél helpen…?

Bekijk hieronder de trailer.