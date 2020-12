Het meisje uit The Grinch herken je 20 jaar later niet meer terug

Het is twintig jaar geleden dat de kleine Cindy Lou Who uit het raam van haar slaapkamer keek en het liedje ‘Where are you Christmas?’ ten gehore bracht. ‘The Grinch’ is in de tussentijd een echte kerstklassieker geworden. Maar hoe zou het nu met dat schattige meisje zijn?

Taylor Momsen was pas 7 jaar oud toen ze in The Grinch speelde. Inmiddels is Taylor 27 en is ze nog steeds actief in de showbizzz. Ze is de leadzangeres van de band The Pretty Reckless. Onlangs lanceerde de band nog hun nieuwe single ’25’ inclusief videoclip. ‘Na jaren van bloed, zweet en tranen tijdens het opnemen wil ik dit zó graag aan jullie laten horen’, schrijft de zangeres op Instagram.

Impact

En ja… kleine meisjes worden groot. Op de cover van haar nieuwe plaat poseert Taylor poedelnaakt op een grafsteen. Haar curieuze kapsel uit The Grinch heeft ze ingeruild voor lange, platinablonde lokken. De film lijkt dus verder achter haar te liggen dan ooit, maar toch heeft The Grinch een speciaal plekje in haar hart. ‘Ik vergeet nooit meer hoe ik de studio binnenliep met die gigantische mengtafel voor me, hoe ik mijn koptelefoon opzette en voor de eerste keer in een microfoon zong. Dat moment had zo’n impact op mijn leven. Toen besloot ik dat ik voor de rest van m’n leven muziek wilde maken.’

Gossip Girl

Denk je nu: Taylor Momsen, die naam komt me wel heel bekend voor? Dat kan kloppen. Zeven jaar na haar filmdebuut in 2000, speelde ze Jenny Humphrey in Gossip Girl. Vier seizoenen lang speelde ze ‘Little J’ in de serie. De actrice annex zangeres wordt nog steeds graag herinnerd aan haar rol in The Grinch. ‘Ik krijg er wel een kick van als bij mensen het kwartje valt en ze niet kunnen geloven dat ík dat meisje was. Ik ben groot geworden, maar ik denk dat diep van binnen Cindy Lou Who nog steeds in me zit.’

Bron: Bustle | Beeld: Brunopress