Fan van ‘The Handmaid’s Tale’? Dan moet je deze serie ook zien

We kunnen alweer bijna genieten van het vierde seizoen van The Handmaid’s Tale. Maar we weten ook zelf: die afleveringen hebben we er in een mum van tijd doorheen gejast. Daarom moet je The Power ook regelrecht op je watchlist zetten.

Waarom? Nou, ten eerste omdat deze show van dezelfde hand komt. Reed Morano regisseerde niet alleen The Handmaid’s Tale, maar heeft ook The Power voor haar rekening genomen.

The Power

De serie is daarnaast eveneens gebaseerd op een bestseller (dit keer van Naomi Alderman) en neemt de kijkers mee naar een toekomst waarin de wereld op zijn kop staat. Komt dit je al bekend voor? Juist. Deze keer voelen jonge vrouwen ineens elektrische stroom door hun lichaam stromen en ontdekken ze dat ze hiermee anderen kunnen elektrocuteren. Maar dat is niet het enige: doordat ze deze power kunnen doorgeven aan de oudere generatie, hebben vrouwen ineens alle macht in deze wereld. Wat gaat dat betekenen voor de mannen?

Kijken dus

Kijken dus, zeker omdat Reed altijd een knap staaltje serie neer weet te zetten. Met bekende gezichten als Jacob Fortune-Lloyd (The Queen’s Gambit) en Leslie Mann (This is 40) mag je de show zeker niet missen. Ook Auli’i Cravalho (de stem van Vaiana in Moana), Edwina Findley, Tim Robbins en Alice Eve vertolken een rol. Wanneer The Power precies te zien zal zijn, is nog niet duidelijk. Wel moet je in ieder geval af gaan stemmen op Amazon Prime. Toch maar een abonnement nemen, dus?

