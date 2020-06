Wordt ‘The High Note’ de 2020 versie van ‘The Devil Wears Prada’?

Nu het alweer veertien jaar geleden is dat ‘The Devil Wears Prada’ uitkwam, is het misschien tijd voor een nieuwe versie van deze kaskraker. ‘The High Note’, óók over een diva en een assistente, doet een poging.

Waar The Devil Wears Prada draaide om modehoofdredacteur Miranda Priestly (Meryl Streep) en haar assistente Andy (Anne Hathaway), draait The High Note om superster Grace Davis en haar assistente Maggie.

The high note

Grace Davis bevindt zich op een kruispunt in haar carrière: hoewel ze nog altijd volle zalen trekt, heeft ze al jaren geen nieuwe muziek gemaakt (een beetje zoals Rihanna). Zitten haar fans nog wel te wachten op nieuwe hits van de – in poptermen gesproken – zangeres van middelbare leeftijd? Heeft ze genoeg talent om te vernieuwen? En heeft ze genoeg talent om – in poptermen gesproken – te verjongen? Als het aan haar assistente Maggie ligt wel. Zij is al drie jaar het regelmeisje van de diva en behoort daarmee tot de entourage van Grace. Eén ding: Maggie is afgestudeerd aan het conservatorium maar is in die drie jaar niet verder gekomen dan het halen van koffies. Noem haar gerust een onzichtbaar muurbloempje, een stille kracht. Dat terwijl ze beschikt over de muzikale kwaliteiten om Grace Davis te helpen bij haar comeback.

Het kruispunt waar Grace op staat, is voor Maggie dus net zo goed een splitsing: gaat ze laten zien wat ze in huis heeft of blijft ze voor altijd de assistente van?

Grootheden en assistentes

In die zin lijkt The High Note dus sterk op The Devil Wears Prada. Beide verhalen gaan over een veeleisende, kritische bazin die moet dealen met de verjonging om zich heen. En beide verhalen gaan over een assistente die worstelt met haar volgende carrièrestap en de offers die ze daarvoor moet brengen.

Zwart versus wit

Toch lijkt bij The High Note de vork anders in de steel te zitten. Werden de rollen van Miranda en Andy allebei vertolkt door twee witte actrices, hier speelt Tracee Ellis Ross de rol van Grace Davis. De rol van Maggie is gespeeld door Dakota Johnson. Dat maakt de dynamiek tussen de grootheid en diens assistente al anders: Grace is een succesvolle, zwarte, veertigjarige vrouw en Maggie is een jonge, witte vrouw die niet begrijpt waarom Grace niet zomaar een risico durft te nemen.

Grace’s kruispunt bestaat namelijk uit twee belangrijke wegen. De ene weg brengt haar naar Las Vegas, waar ze voor tien jaar een ‘residency’ kan tekenen. Voor haar management en entourage de ideale weg: het garandeert inkomsten en het houdt haar nalatenschap fris. Maar die weg betekent ook dat ze misschien stopt met groeien als artiest, een punt waar Maggie moeite mee heeft. De andere weg is avontuurlijker: nieuwe muziek, een nieuw album en een nieuwe tour.

Wanneer Maggie tegenover Grace suggereert dat Grace voor de makkelijke weg lijkt te kiezen, wijst Grace haar er krachtig op dat ze als zwarte vrouw in een witte industrie minder keuzes heeft. Voor iedere stap in haar carrière heeft ze moeten knokken. Heeft ze het dan nu niet verdiend om achterover te leunen?

Dat klinkt misschien als een bekend plot, maar in mainstream romantische komedies is dit thema nog onderbelicht. ‘Maggie heeft toegang tot wegen die Grace niet heeft. Dat terwijl Grace degene is met meer macht in dit verhaal. Dat was continu onderwerp van gesprek. Niet alleen tijdens het schrijven van het script maar ook op de set met de acteurs. Niemand zit te wachten op een film waar de witte de zwarte redt,’ legt regisseur Nisha Ganatra uit tegen Refinery29.

Andere thema’s

Naast thema’s als racisme en leeftijd lopen ook andere onderwerpen als rode lijnen door het verhaal heen. Bijvoorbeeld de veranderende dynamiek onder vrouwen en het grijze gebied tussen vriendschap en een professionele relatie.

Maar ook: het moederschap. In The Devil Wears Prada is Miranda een moeder van twee dochters. Maar herinner jij nog de interactie tussen Miranda en haar dochters? Nee hè, want die kwam niet in beeld. Daar hebben de makers waarschijnlijk voor gekozen om te benadrukken hoe ‘onmoeder’ Miranda zich profileert in de wereld buitenshuis. Miranda is namelijk ‘getrouwd met haar werk’, zoals dat vaak bestempeld wordt bij vrouwen die naast kinderen óók kiezen voor een carrière.

In The High Note maken de makers een speciaal punt van de offers die ambitieuze vrouwen voor hun carrière moeten maken – zonder al te veel te spoilen. “Tracee en ik hebben daar veel over gepraat omdat ze ervoor koos geen kinderen te krijgen voor haar carrière en in haar leven”, legt Ganatra uit. “We spraken over wat vrouwen wordt gevraagd op te geven om een carrière na te streven en wat dat betekent, en wat die opofferingen met hen doen. Niemand zegt: ‘Krijg een baby. Dat zal geweldig zijn voor je carrière’. ”

The High Note draait vanaf 18 juni in de Nederlandse bioscopen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.