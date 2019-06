Voorpret: deze beroemde figuranten van The Hills zijn we totaal vergeten

Komende zondag – om 19:30 uur om precies te zijn – is het zover: dan begint het nieuwe seizoen van The Hills. Speciaal voor de gelegenheid omgedoopt tot The Hills: New Beginnings. Afijn, voordat we ons weer verliezen in alle drama en perikelen van Heidi, Audrina, Whitney en Stephanie, kunnen we – als onderdeel van de voorpret – best even stilstaan bij de figuranten die absoluut in de vergetelheid zijn geraakt.

Lady Gaga

Lang, lang geleden, voordat Lady Gaga doorvloog naar een A-status, figureerde ze in het vierde seizoen van The Hills. Whitney Port en Lauren Conrad boden de helpende hand toen Lady Gaga vlak voor een optreden kampte met een vastzittende rits. Pfoe, gelukkig weten we allemaal hoe het is afgelopen (hoi Bradley!).

Kim Kardashian

Een zure appel voor Kim Kardashian destijds: haar scènes als figurant in The Hills werden eruit geknipt. Pas in 2016 werden de beelden getoond tijdens een special over The Hills. Heeft Kris Jenner uit wraak haar eigen realityshow gestart? Wij denken van wel.

Sean Kingston

In het derde seizoen was het Audrina die indruk maakte. Zij vergezelde Sean Kingston – die toen doorbrak met zijn monsterhit Beautiful Girls – naar de talkshow van Jimmy Kimmel. Die ‘date’ verliep zo goed, dat Audrina zelfs een bosje bloemen kreeg opgestuurd.

Lily Collins

Ook in het derde seizoen, maar dan in Parijs: tijdens het befaamde Crillion Ball in Parijs maakte Lily Collins als model haar entree in The Hills.

Marc Jacobs

The gift that keeps on giving, zo zouden we het derde seizoen ook wel kunnen omschrijven. In dat seizoen werd Lauren naar Teen Vogue in New York gevlogen om Marc Jacobs en zijn team te assisteren bij een shoot.

Justin Timberlake

Zo gaat dat in de heuvels van Hollywood: Lauren en Whitney gaan naar een feestje en huh, wie was daar ook? Justin Timberlake. Welk seizoen? Drie natuurlijk!

Brandy

In het vierde seizoen van de serie was het Audrina die werkte bij platenmaatschappij Epic Records. Super cool, want zo mocht ze onder andere met Brandy in de studio werken.

Emily Weiss

Ze is inmiddels beter bekend als de oprichter van het cosmetische Glossier, maar ook Emily Weiss is ooit gewoon als stagiaire begonnen. Bij Teen Vogue. Met Lauren. Dat dan weer wel.

