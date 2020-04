Even in de romantische kerstsferen: ‘The Holiday’ komt vanavond op tv

Hoevaak we ‘m de afgelopen bijna veertien jaar – want ja, deze film stamt uit 2006 (!) – ook al gezien hebben, ‘The Holiday’ blijft een van onze favoriete kerstklassiekers. Maar waarom zou je ‘m eigenlijk alleen in december kijken? Dat moeten ze ook bij Net5 gedacht hebben. Vanavond komt de zwijmelhit namelijk gewoon weer op tv!

Ladies Night

Een aantal weken geleden besloot de zender de stekker uit Ladies Night te trekken, de talkshow van Merel Westrik (40). Volgens Talpa werden de opnames gestaakt vanwege de coronamaatregelen van het kabinet en het feit dat gasten niet dicht bij elkaar mogen zitten. De kijkcijfers van het programma vielen echter al langer tegen.

‘The Holiday’ op tv

Heel jammer natuurlijk voor Merel en haar ‘vriendinnen’, maar dat betekent natuurlijk wel dat Net5 een gat op te vullen had op de woensdagavond. En hoe kunnen ze dat beter doen dan met iedere week een andere zwijmelfilm? Vorige week bracht Love Actually ons al in de kerstsferen en vanavond geeft The Holiday ons datzelfde warme gevoel.

Lees ook

Liefde, liefde en nog eens liefde

Waarschijnlijk is het nergens voor nodig maar toch even als opfrisser: in The Holiday is te zien hoe Amanda (Cameron Diaz) en Iris (Kate Winslet) voor een tijdje van woning ruilen. In het idyllische Surrey leert Amanda na haar break-up de broer van Iris kennen, Graham (Jude Law), waar ze natuurlijk als een blok voor valt. Iris ontmoet Miles (Jack Black), wat van een vriendschap overloopt in een liefdevolle romance. Hieronder kun je alvast wegdromen bij de trailer. Pak jij ook de tissues er weer bij?

‘The Holiday’ wordt op woensdag 22 april uitgezonden bij Net5, om 20.30 uur.