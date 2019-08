The Irishman: dit is de trailer van de duurste Netflix-film ooit

Terwijl de hele wereld zwicht en kreunt bij Quentin Tarantino’s nieuwste film Once Upon A Time In Hollywood, heeft Netflix alles op alles gezet om dit te overtreffen. Dat wil de streamingdienst doen met Martin Scorsese, de regisseur die we kennen van Taxi Driver, Goodfellas en The Wolf of Wall Street. Hij heeft Netflix’ nieuwste film mogen regisseren, voorzien van een grote sterrencast en mét het hoogste budget ooit.

Maar liefst een potje van 175 miljoen dollar heeft Netflix in handen van Martin Scorsese gegeven om The Irishman te maken. Het moet dé blockbuster van Netflix worden, waarmee de streamingdienst definitief de strijd wil aangaan met alle andere grote productiebedrijven uit Hollywood.

De cast

En bij een blockbuster horen natuurlijk een aantal grote namen. We noemen een Robert De Niro (The Godfather, The Intern), een Al Pacino (Scarface, Donnie Brasco) en Joe Pesci (Home Alone, Gone Fishin’).

Bij het lezen van de namen kun je het al een beetje raden: The Irishman wordt geen romantische komedie. Het verhaal gaat over de georganiseerde misdaad in Amerika na de Tweede Wereldoorlog en wordt verteld vanuit het perspectief van Frank Sheeran (gespeeld door De Niro). Frank is een huurmoordenaar die samenwerkte met de meest beruchte onderwereldfiguren en de film concentreert zich op één van de grootste onopgeloste moordzaken uit de Amerikaanse geschiedenis: de verdwijning van de legendarische vakbondsleider Jimmy Hoffa (gespeeld door Pacino).

Het verhaal biedt tevens een indrukwekkende rondreis langs de verborgen paden van de georganiseerde misdaad: de interne structuur, de rivaliteit en de connecties met de politieke wereld.

The Irishman – een film met vernuftige technologie

De film houdt de inwoners van het Hollywoodse heuvellandschap al langere tijd bezig. Niet alleen omdat Netflix dus Scorsese en diens sterrencast wist te strikken, maar ook omdat de productie van de film al een flink aantal jaren bezig is. Al sinds 2008 is Scorsese bezig met dit project en in 2016 startte de eerste opnames. De film is in 106 dagen geschoten. Niet eerder trok Scorsese zo lang uit voor de opnames.

Wat de film overigens de ‘meest dure film van Netflix óóit’ maakt, is het gebruik van technologie. In het verhaal ontmoeten De Niro en Pacino elkaar wanneer ze dertig zijn. Hiervoor is speciale verjongingstechnologie gebruikt, en dat is tevens de reden dat de film zo lang op zich heeft laten wachten.

Bekijk voor je micro dosis misdaad alvast de trailer hieronder. Vanaf 27 september zal The Irishman te zien zijn tijdens het New York Film Festival. Daarna is de film twee weken in de bioscoop te zien, daarna alleen nog maar op Netflix (duh).

Bron: Netflix, beeld: Netflix, The Irishman