Toen Friends in 2004 (vijftien jaar geleden alweer, oh my) stopte, betekende dat ook het einde van de wekelijkse kijkbuis-verschijning van Jennifer Aniston. Zonde, want Jennifer als Rachel was altijd leuk, mooi, grappig en hysterisch om naar te kijken. Nu is er, mede dankzij Reese Witherspoon, weer licht aan het eind van de tunnel: Jennifer Aniston keert terug op televisie.

Wel konden we Jennifer af en toe bewonderen op het grote doek. Ze speelde een gemene feeks in Horrible Bosses, immer grappig in Just Go With It en een beetje dramatisch in The Break Up. Maar dat was op het witte doek, niet gezellig thuis op de bank. Daarom zijn wij verheugd met Jennifer’s terugkeer naar televisie.

The Morning Show

Samen met Reese Witherspoon zal Jennifer Aniston schitteren in een nieuwe televisieserie, The Morning Show, die ze ook samen zullen produceren. De productie, destijds zonder script of titel, werd twee jaar geleden al ingekocht door Apple TV. Hiermee vormen Jennifer Aniston en Reese Witherspoon, die afgelopen twee jaar grote indruk maakte met Big Little Lies, de paradepaardjes van de nieuwe streamingdienst die de strijd moet aangaan met Netflix, HBO en Amazon.

Om die verwachtingen waar te maken hebben Jennifer en Reese de hulp ingeroepen van onder andere Jay Carson, die ook medeverantwoordelijk is voor het script van House of Cards. Het verhaal? Dat gaat over een beroemde ochtendshow in Amerika en alle keuzes, dilemma’s en afwegingen die daarbij komen kijken. In de trailer die deze week werd uitgebracht zien we de studio van de show en horen we de vurige stemmen van Jennifer en Reese op de achtergrond. Eén ding is duidelijk: het maken van een populaire Amerikaanse ochtendshow gaat niet over rozen.

Overigens is het niet de eerste keer dat Reese en Jennifer naast elkaar op de kijkbuis verschijnen. In 2000 speelde Witherspoon het jongere zusje van Rachel Green.

Bron: Deadline | Beeld: Getty Images, Friends