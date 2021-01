The No Buy Challenge: een halfjaar geen kleding kopen

Het klinkt als de nachtmerrie voor iedere fashionista en als de droom van iedere voorvechter van het milieu: een halfjaar geen kleding kopen. Marieke (29) en Sara (33) kwamen met het initiatief voor de ‘The No Buy Challenge’. Inmiddels doen er ruim 6000 mensen mee aan de uitdaging, zo is te zien op hun Instagram @thenobuychallenge.

Laat ik het maar eerlijk bekennen: ik koop (kocht, want ik wil in ieder geval tot maart niets kopen) veel te veel kleding. Een aanbiedinkje hier, een voordeeltje daar, een prachtig paar laarsjes die ik echt járen zou dragen (lees: drie keer) en een nieuwe rok: ik ben er gewoon mega-gevoelig voor. Ik had The No Buy Challenge al een tijdje op ’t oog, maar dacht: nah, ik ga me nergens aan vastleggen en gewoon kijken hoelang ik het ‘volhoud’. Klinkt natuurlijk mega-triest als het om kleding gaat, maar hé; ik ben er gewoon dol op. Ik ga in gesprek met Marieke, die ook oprichter is van ‘The Green Girls Club’.

Allereerst; houden jullie eigenlijk wel van mooie kleding?

‘Heel erg! Van kinds af aan eigenlijk al. Ik maakte vroeger veel collages en ik volgde de Olsen Twins, dat vond ik geweldig. Sara ook, zij heeft zelfs haar eigen fair fashion platform ‘When Sara Smiles’. We vinden het juist leuk om te zien dat het geen geitenwollensokken gedoe is. We doen dus gewoon mee met de mode, maar dan duurzamer.’

Dan kan ik mijn koopgekte daar dus niet aan wijten. Hoe kwamen jullie bij deze challenge?

‘In 2019 heb ik een jaar lang geen kleding gekocht en Sara een paar jaar geleden drie maanden lang niet. Dat heeft ons zóveel gebracht. We hadden het hierover in een podcastuitzending van The Green Girls Club en zo is het idee geboren om een challenge te maken. Dat lijkt misschien niet zo bijzonder, maar het is echt een hele verandering in ons hoofd geweest. Er is natuurlijk al een duurzame transitie gaande in de kledingindustrie, maar we worden alsnog aangemoedigd om veel kleding te kopen. En eindeloos duurzame kleding kopen, is alsnog niet duurzaam. Met een tijdje niet kopen tem je de koophonger en train je je tevredenheid.’

“Tem de koophonger en train je tevredenheid”

Wat deed het met jou? Zolang niets kopen?

‘Het gevoel dat ik controle heb over wat ik koop en dat ik bewuster koop. Ik vraag mezelf af voor ik iets koop af: wil ik het echt en heb ik het écht nodig? Zo ja? Dan schrijf ik het op en als ik het na een maand nog wil, dan koop ik het. Ook vond ik het leuk om te leren welke kleuren en materialen mij goed staan. Zo voel ik me helemaal niet mezelf in zwarte kleding, eerder in het bruin. Uiteindelijk doe je dan ook minder miskopen. Toen ik een jaar geen kleding kocht, zeiden mensen: ‘wat heftig, wat naar voor je’, terwijl ik dacht: het is toch leuk? Ik leef maar een keer, lekker uit m’n comfortzone. Bovendien weet ik inmiddels wat het me oplevert: ik voel me een rijker mens.’

Over rijker gesproken; het bespaart je vast ook veel?

‘Absoluut! Ik heb het niet bijgehouden, omdat ik niet een bepaald bedrag heb dat ik per maand uitgaf aan kleding. Maar ik gaf zeker minder uit. Dat compenseerde ik dan wel hoor; dingen die ik normaal te duur vond, bijvoorbeeld een lekkere massage of alleen maar biologische groente en fruit, ging ik kopen.’

Wat is precies het doel van de uitdaging?

‘Het draait om de bewustwording: wat doet het met mij als ik niks koop? Wat hebben al die spullen voor mij voor waarde? Wat voel ik? En ook: op welke momenten heb ik behoefte om iets te kopen? Daar leer je gewoon heel veel van. Uiteindelijk ga je – als het goed is – bewuster, beter en minder kopen en dan is beter voor het milieu.’

Vertel eens iets meer over de challenge.

‘Deelnemers kopen dus zes maanden geen kleding en iedere maand behandelen we een thema gerelateerd aan dit onderwerp. Deze maand is het thema bijvoorbeeld opruimen en de laatste maand ‘hoe nu verder’? Bovendien hebben we iedere maand een webinar, aankomende week bijvoorbeeld Maaike Fris, de eerste Nederlandse Marie Kondo consulente over de filosofie: een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd.’

Zelf merk ik dat ik geprikkeld word door aanbiedingen en social media. Hoe is dat voor jou?

‘Dat is volgens ons het hele probleem: in een wereld waar meer, meer, meer de norm is, vinden wij dat iedereen een cursus tevredenheid kan gebruiken. Want ondanks een duurzame transitie, consumeren we nog heel veel. En marketing en social media vergroten onze koophonger. En dat heeft invloed, ook op onze gemoedsrust. Die marketingcampagnes geven ons het gevoel dat we niet genoeg zijn en dat we spullen nodig hebben om gelukkig te zijn, heel heftig eigenlijk. Dat het ons wordt aangepraat dat we dat nodig hebben om compleet te zijn. En vaak als je jouw bestelling dan ontvangen hebt, dan ben je een week blij en daarna begint het opnieuw.’

“In een wereld waar meer, meer, meer de norm is, vinden wij dat iedereen een cursus tevredenheid kan gebruiken”

Wat zijn de regels?

‘Allereerst is het belangrijk om te weten: wij verbieden mensen natuurlijk niets. Maar we merken dat mensen eraan toe zijn om van die consumptietrein af te stappen en tevreden te zijn met wat ze hebben. Het doel is dus om zes maanden niets te kopen. Gaat er iets kapot? Dan laat je het maken of maak je het zelf. Overigens zeggen wij niet dat mensen nooit meer iets moeten kopen; de economie moet natuurlijk blijven draaien. Maar we stimuleren mensen wel om na de challenge beter te kopen. In die tijd leer je hoe kun je het anders doen. Bijvoorbeeld kleding ruilen met vriendinnen of familie. Dat is superleuk en gezellig, en duurzaam.’

Waarom zes maanden?

‘Nogmaals; ook drie maanden is goed, hè. Het gaat erom dat je uit je comfortzone gaat en een shift maakt in je hoofd. Over het algemeen heb je daar meer tijd voor nodig, vandaar de zes maanden.’

Heb je tips voor mensen die afstappen van de consumptietrein?

– ‘We merken dat het heel leuk is om de challenge met iemand samen te doen. Dan kun je het proces met elkaar delen, maar bijvoorbeeld ook kleding van elkaar lenen.’

– ‘Wees niet te streng naar jezelf. We moedigen iedereen aan om het zes maanden te doen, maar als dat te veel voor je is, doe het dan drie maanden. Alle kleine beetjes helpen.’

– ‘Ga er gewoon voor! Je wint er zelf veel mee. Kun je nu nog niet zien, maar na zes maanden wordt het duidelijk.’

– ‘Vragen of ervaringen? Check onze Instagram en reageer vooral ook op de posts. Dat doen veel mensen en zo ontstaat er echt een community. We doen het met veel mensen.’

Foto: ©Laura van der Spek