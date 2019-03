Zwijmelen maar: ‘The Notebook’ keert terug op Netflix

‘If you’re a bird, I’m a bird’ is slechts een van de klassieke teksten in deze film. The Notebook moet je gewoon gezien hebben en daarom laat Netflix onze grootste wens in vervulling gegaan. De romantische tranentrekker staat namelijk binnenkort weer op de streamingdienst.

Even vergeten hoe het verhaal gaat? Foei. Noah (Ryan Gosling) en Allie (Rachel McAdams) is gebaseerd op het boek van Nicholas Sparks. De welgestelde Allie wordt smoorverliefd op de gewone Noah. Maar haar ouders vinden deze ‘arme sloeber’ niet goed genoeg voor hun dochter. Ze keuren de relatie af en willen dat Allie trouwt met een welvarende man uit hun milieu. Ze mag Noah dan ook niet langer zien en ze verhuizen naar New York. Het lijkt over en uit tussen de twee, maar dan zoeken ze elkaar na een lange tijd weer op…

April

Was je al helemaal weg aan het zwijmelen? Even terug naar de realiteit. Je kunt helaas nog niet meteen een filmavond inplannen, maar de terugkeer laat niet lang meer op zich wachten. Vanaf 22 april is de film gewoon weer te zien op Netflix. Popcorn klaar, zakdoekjes bij de hand en kijken maar.

Bron: Beautify, Glamour | Beeld: Still, GIPHY