Dankzij ‘The Queen’s Gambit’ is dit kapsel een grote hit

De miniserie ‘The Queen’s Gambit’ vertelt het verhaal van schaakkoningin Beth Harmon. De serie krijgt lovende recensies en dat is niet alleen vanwege het acteerwerk. Het geweldige decor van de jaren 60 waarin het verhaal zich afspeelt, is een lust voor het oog.

De outfits zijn geweldig (klokrokken, lange leren handschoenen, A-lijn jassen), het haar en de make-up van de hoofdrolspeler onberispelijk. Beths lokken evolueren van een kort page-koppie naar een volumineuze sixties-coupe met omgekrulde punten. De kappers lieten zich daarbij inspireren door sixties-icoon Natalie Wood.

‘Fucking drop dead gorgeous’

Da’s niet bepaald de nonchalante out of bed-look of beachcoupe waar we zo gewend (en een beetje lui) aan zijn geraakt. De coupe van Beth vraagt om toewijding. De kappers in de serie maakten dan ook dankbaar gebruik van pruiken waar ze een nachtje warme krulspelden in zetten. De pruik die werd gebruikt voor de slotscène was zelfs zo’n hit dat ‘ie door cast en crew ‘fucking drop dead gorgeous’ werd genoemd.

Fans

Niet alleen de makers zijn fan. Kim Kardashian kwam al eerder ten tonele met een geföhnde coupe waarbij de punten waren gekruld en ook Dua Lipa en Jennifer Lopez zijn met een soortgelijk kapsel gespot. Het is een beetje Stepford Wives en een beetje Bree Van de Kamp uit Desperate Housewives (kent u deze nog-nog-nog…).

Alleen nog leren schaken

Als je al handig bent met borstel en föhn of een krulborstel, is het niet ingewikkeld dit kapsel na te maken. Föhn het zoals je normaal ook doet, maar draai de borstel naar buiten als je bij de puntjes bent. Hoe vaker je naar buiten rolt, hoe dramatischer de krul. Maak het af met wat glansspray. Nu alleen nog leren schaken…

