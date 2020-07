The real deal: Boy uit ‘de Bachelorette’ deelt enorme transformatie

Boy moest twee weken terug al De Bachelorette verlaten. Hij gaf destijds toe blij te zijn geen roos te hebben gekregen en lijkt vooral te zijn gaan werken aan zichzelf. En dan in het bijzonder aan zijn lichaam.

Boy de Bachelorette

Hierbij laat hij de before (30 dagen geleden) en after (nu) zien: ‘Geen Photoshop, geen plastische chirurgie en geen steroïden. Links zie je het einde van mijn bulk tijdens corona. Daar was ik 94 kilogram, rechts vier weken later 88 kilogram.’

Opgeven

Boy vervolgt: ‘Soms lijkt het namelijk dat het proces niet snel genoeg gaat en wil je opgeven. Maar als je dan de foto vergelijkt met vorige week of twee weken terug, dan zie je dat je toch stappen hebt gemaakt. Misschien kleine stappen, maar alsnog… Langzame progressie is beter dan geen progressie, onthoud dat!’

Geen roos

Boy kijkt met gemengde gevoelens terug op de zijn laatste opwachting in De Bachelorette, zo liet hij weten via Instagram. ‘Maar over één ding ben ik meer dan zeker: ik ben blij dat ik geen roos heb gekregen!’, schreef hij bij een stilstaand beeld van de bewuste uitzending. ‘De kant waar het nu op gaat, past niet bij mij als persoon. Ik denk dat ik te veel serieuze dingen in mijn leven heb meegemaakt om hierin mee te gaan. Dat was ook wel af te lezen aan mijn gezicht volgens mij.’

