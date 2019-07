The saga continues: R. Kelly blijft ontkennen

We kunnen zeggen over R. Kelly wat we willen, maar één ding is zeker: deze man is standvastig. Opnieuw ontkent de rapper alle aanklachten waarvan hij verdacht wordt.

Op maar liefst zeven (!) verdenkingen is R. Kelly aangehouden. Waaronder: het belemmeren van de rechtsgang, ontucht met minderjarigen, het maken van kinderporno en ronselpraktijken. De 52-jarige rapper ontkent in alle toonaarden.

Maar toch lijkt het erop dat R. Kelly zich in een gevarenzone bevindt, want zijn verzoek om op borgtocht vrijgelaten te worden, werd door de rechter afgewezen. De aanklagers in de zaak lieten de rechter tijdens de zitting weten dat Robert Kelly “een extreem gevaar is voor de gemeenschap, in het bijzonder voor minderjarige meisjes.” Volgens Billboard noemden zij video’s die zijn gevonden van vermeende seks met minderjarigen “sadomasochistisch misbruik”.

Defensief

Terwijl de beschuldigingen in de rechtbank tussen aanklagers en verdachte over en weer vliegen, bemoeit ook showbizzadvocaat Michael Avenatti – die al langer onderzoek doet naar de wanpraktijken van Robert – zich met de zaak. Hij beweerde maandag tijdens een persconferentie dat Robert Kelly in 2008 twee miljoen neerlegde voor zwijggeld aan de familie van een van zijn vermeende slachtoffers.

De advocaat van de familie laat aan TMZ weten dat daar niets van waar is. Hij voegde daaraan toe dat het slachtoffer en haar familie contact hebben gehad met de openbaar aanklager over de laatste aanhouding van de muzikant.

De zaak rond dit vermeende slachtoffer kwam in 2002 aan het licht, toen er beelden opdoken van R. Kelly met het meisje. De zaak kwam na verschillende vertragingen pas in 2008 voor, de inmiddels 23-jarige vrouw wilde toen niet getuigen. De zanger werd vrijgesproken, onder meer omdat de jury niet met zekerheid kon vaststellen dat hij de man in de video’s was.

Als de 52-jarige zanger wordt veroordeeld voor alle zaken waarvan hij verdacht wordt, kan hij een celstraf krijgen van 195 jaar.

Bron: ANP, beeld: ANP, Getty Images