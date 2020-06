Fans van het true crime genre kunnen hun hart weer ophalen. Sinds een aantal dagen staat ‘The Search’ op Netflix, die gaat over de mysterieuze verdwijning van het vierjarige meisje Paulette Gebara Farah.

Paulette is op een doodnormale avond naar bed gebracht door haar moeder in hun huis in een buitenwijk van Mexico City. De ochtend erna blijkt het meisje spoorloos verdwenen. Na een intense zoektocht van negen dagen werd het meisje teruggevonden in haar eigen bed. De zaak is nog altijd niet volledig opgelost en bevat veel controverse.

De zaak van Paulette Gebara Farah

Op 21 maart 2010 werd Paulette zoals iedere avond door haar moeder Lizette Farah naar bed gebracht. Als nanny Ericka haar de volgende ochtend wil wekken, is Paulette nergens te bekennen.

Het vierjarig meisje lijkt als sneeuw voor de zon te zijn verdwenen. In haar kamer waren geen enkele aanwijzingen voor haar verdwijning te vinden. Ook toonden de beelden van de bewakingscamera’s geen abnormaliteiten. Paulette, afgekort Po, kampte met een lichamelijke handicap en een taalstoornis. Het meisje woonde met haar ouders in een luxe appartement op een van de bovenste verdiepingen van een flatgebouw. Dat maakte bijvoorbeeld een klim uit het raam onmogelijk. Ook waren er geen inbraaksporen en is ze op beveiligingscamera’s van het gebouw ook niet te zien. De familie heeft twee honden, die evenmin zijn wakker geworden die nacht. Dus waar is Paulette?

Controverse

Al snel leidde haar vermissing tot een schok binnen de lokale gemeenschap. Er werd een grootschalige zoekactie op touw gezet en zelfs Alberto Bazbaz, de procureur-generaal van de staat, maakte van de zaak een hoge prioriteit. Dat leidde tot controverse: in Mexico raken veel kinderen vermist waar niet naar wordt gezocht. Maar omdat Paulette afkomstig is uit een rijke familie lijkt deze vermissing plots wel belangrijk.

Boeiender dan een drugsoorlog

In een artikel uit die periode noemt de LA Times de vermissing zelfs ‘boeiender dan een drugsoorlog’ en een zaak die ‘meer aandacht dan een recente aardbeving’ krijgt. Die conclusie lijkt terecht: via social media en billboards langs de grootste wegen van Mexico-Stad krijgt de vermissing van Paulette alle aandacht.

Een week na Po’s verdwijning worden haar ouders én kindermeisjes gearresteerd. Hoofdverdachte: Lizette Farah, de moeder van Paulette. De verhalen van de ouders komen niet overeen met de verhalen van de kindermeisjes. Vanaf dat moment slaat het vertrouwen om en groeien de speculaties tot een hoogtepunt: hebben de ouders van Po iets te maken met haar verdwijning?

Afluistertapes

Niet veel later meldt een plaatselijke krant dat de politie via afluisterapparatuur een gesprek tussen Lizette en haar andere dochter heeft opgevangen. In dat gesprek zou Lizette tegen haar dochter hebben gezegd dat ze ‘haar mond moet houden’ tegenover de politie omdat ze anders ‘problemen krijgt’.

In haar eigen bed

Na negen daar is daar opeens een bizarre plottwist: Paulette wordt dood teruggevonden tussen de lakens in haar eigen bed. Het statement luidt als volgt: Paulette is tijdens haar slaap op haar buik gerold en per ongeluk gestikt. En nu horen we je denken: hebben ze die slaapkamer en het bed dan helemaal niet doorzocht…? Goed punt. Hierdoor groeide de verdenkingen dat Paulette terug in bed is gelegd.

Vanwege haar handicap slaapt Paulette met een orthopedische doek over haar gezicht, die haar dood veroorzaakt moet hebben. Dat zou verklaren waarom er verder geen sporen zijn gevonden. Toch blijft de moeder een verdachte. Na Paulette’s overlijden krijgt Lizette een huisverbod opgelegd en mag ze geen contact hebben met de rest van haar familie. In al die jaren heeft ze haar onschuld behouden, maar spreken artsen wel van een persoonlijkheidsstoornis van de moeder.

Wat er precies is gebeurd, is nog altijd niet duidelijk. In The Search wordt het verhaal verteld in de vorm van een serie, gebaseerd op dit waargebeurde verhaal.

The Search is vanaf nu te zien op Netflix.