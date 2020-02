Netflix komt met nieuwe schokkende documentaire over ‘The submarine case’

Na de schokkende documentaire Don’t F*ck with Cats, komt Netflix met de verfilming van nóg een waargebeurde moordzaak. De streamingdienst duikt in Into The Deep in het verhaal van journalist Kim Wall, die op gruwelijke wijze vermoord werd in een onderzeeër. Oftewel: the submarine case.

De documentaire ging al in premiere op het Sundance Film Festival en geeft een kijkje in de beruchte moord op Kim Wall door uitvinder Peter Madsen in 2017. Om je geheugen even op te frissen hierbij nog kort wat er gebeurde. De Zweedse journaliste ging aan boord van de onderzeeër UC3 Nautilus om Madsen te interviewen.

The submarine case

Op 10 augustus rond 19:00 stapte Wall in bij de uitvinder, om nooit meer terug te keren. Haar vriend meldt haar vervolgens als vermist later in de nacht. Maar het verhaal wordt alleen maar vreemder en vreemder. Om 10:30 de volgende dag spot een vuurtoren de onderzeeër en rond een uur of 11 is de duikboot volledig gezonken. Madsen wordt gered uit het wrak en vervolgens gearresteerd.

Lichaamsdelen

In de weken die daarop volgen vindt men verschillende delen van het lichaam van de journalist, helemaal in stukken. Haar torso wordt ontdekt met daarop wel 15 steekwonden. De rest van de ledematen worden aangetroffen in plastic zakken door de politie. En Madsen? Die bleef zijn statement maar veranderen tijdens verhoren. Zo zou hij haar eerst aan land hebben afgezet, om vervolgens dit toch weer in te trekken. Maar de échte doodsoorzaak maakte hij in zijn verschillende verklaringen niet bekend.

Fascinerende obsessie

De documentaireploeg begon al in 2016 met filmen, in eerste instantie om hem af te schilderen als een excentrieke uitvinder. Maar je kunt je wel voorstellen: het verhaal veranderde snel door deze ontwikkeling. Onlangs ging de documentaire in première op het Sundance Film Festival en het krijgt niets dan lovende kritieken. Vanyland noemt het ‘oprecht angstaanjagend’ en ‘jaw dropping’ en Decider omschrijft het als ‘je volgende morbide fascinerende obsessie’. Wanneer Into The Deep precies op Netflix verschijnt, is nog niet bekend.

