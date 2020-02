The Voice-coach Anouk uit kritiek op het programma tijdens halve finale

Bijna 1,6 miljoen kijkers zaten gisteravond voor de buis voor de crossbattles in de halve finale. Terwijl Ali B’s pupil Daphne haar tekst vergat en in paniek raakte, was het toch Anouk’s pupil Sanne die het podium moest verlaten: het publiek koos met 58 procent voor haar tegenstander. Daar was Anouk nogal verbaasd over en dat liet ze merken ook.

