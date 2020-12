‘The Walking Dead’ is terug: en dit staat er nog meer nieuw op Netflix

Elke week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe series en films. Deze week zien we o.a. de terugkeer van The Walking Dead, het eerste seizoen van de anime-sensatie My Hero Academia én natuurlijk weer een stel nieuwe kerstfilms.

Bekijk hier welke nieuwe films en series er in december naar Netflix komen.

Series

The Walking Dead (seizoen 10)

Daryl (Norman Reedus) en Carol (Melissa McBride) zijn back in action. Onze overlevers zijn nog steeds niet van de mensonterende ‘Whisperer’ Alpha (Samantha Morton) af. Haar horde aan nep-zombies, inclusief de grote gevaarlijke Beta (Ryan Hurst), zorgt nog steeds voor de grootste uitdaging waar de groep ooit mee moest dealen. Al klaar met bingen? Lees hier alvast alles over The Walking Dead seizoen 11.

Big Mouth (seizoen 4)

Netflix’ geniale puber-animatieserie Big Mouth keert terug met het vierde seizoen. In de nieuwe afleveringen gaan de jongens en meiden op kamp, waar ze worden geconfronteerd met ‘bezorgdheid’ in de vorm van een nerveuze mug. Seth Rogen, John Oliver en Zach Galifianakis hebben gastrollen in deze nieuwe reeks.

My Hero Academia (seizoen 1)

Seizoen 1 van de anime-sensatie My Hero Academia staat nu op Netflix. De serie speelt zich af in een wereld waarin 80% van de bevolking superkrachten (‘quirks’) heeft. Izuku Midoriya heeft ze niet, maar wanneer hij een pestkop redt van een slechterik, krijgt hij toch krachten en verandert zijn hele wereld. Zijn grote droom komt uit: hij wordt toegelaten op een trainingsacademie voor helden.

Buurman & Buurman

Sinds deze week staan er ook weer nieuwe afleveringen van de ultieme cultserie Buurman & Buurman op Netflix! Wie geen clue heeft: de poppen-show draait om twee onhandige buren. Ze komen met bijzondere oplossingen voor veel zelfveroorzaakte problemen.

Private Lives (seizoen 1)

Deze Koreaanse thrillerserie speelt zich af in een wereld waarin gegevens niet meer privé zijn. Een stel oplichters ontdekt ineens een duister spionagecomplot onder leiding van de overheid en een op winst belust bedrijf.

Do Do Sol Sol La La Sol (seizoen 1)

Nog een Koreaanse show: Do Do Sol Sol La La Sol. Een romantische dramedy waarin een rijke pianiste alles kwijtraakt. Maar: een stel glinsterende sterretjes leiden haar naar een klein dorpje waar ze hoop, liefde en een thuis vindt.

Selena: The Series (seizoen 1)

The Walking Dead-ster Christian Serratos speelt de Tejano-zangeres Selena, ook ooit vertolkt door Jennifer Lopez in de biopic uit 1997. In de serie wordt ook de jeugd van de zangeres onder de loep genomen. Selena is trouwens ook onderdeel van meerdere true crime-docu’s, maar als we je vertellen waarom, is de serie niet meer leuk!

Kings of Jo’Burg (seizoen 1)

De Masire-broers domineren de criminele onderwereld van Johannesburg. Ze dreigen ten val te komen door een bovennatuurlijke familievloek en een complex web van verraad. Benieuwd wat het ‘bovennatuurlijke’ inhoudt? Er is een zeemeermin die bloed eist!

Films

Four Christmases

Vince Vaughn en Reese Witherspoon in een kerst-romcom? Jazeker, dat is Four Christmases. De plot is lekker hysterisch. Een koppel wordt gedwongen hun eerste kerst samen hun vier gescheiden ouders te bezoeken in – houd je vast – één dag! Check ook onze lijst met de 10 beste kerstfilms op Netflix voor meer kijktips.

Mank

Het biografische drama Mank draait om Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman) die in de jaren 40′ in dienst van Orson Welles het script voor Citizen Kane schreef, dé film der films. Mankiewicz is grappig, intelligent en scherpzinnig, maar kampt ook met een groot drankprobleem. Mank is geregisseerd door David Fincher (Se7en, Fight Club, The Social Network).

Just Another Christmas

In deze Groundhog Day-achtige film volgen we een familieman die geboren is op Eerste Kerstdag. Elk jaar komt hij weer tot de conclusie dat hij de kerstdagen háát. Zijn nachtmerrie gaat nog even door: de man belandt in een tijdslus waarin het voor altijd kerst is.

Sherlock Holmes

Tegenwoordig is Benedict Cumberbatch het bekendst als Sherlock Holmes, maar Robert Downey Jr. speelde de rol in 2009 ook met verve. Geholpen door Dr. Watson (Jude Law) onderzoekt de geniale speurneus de misdaden van de aantrekkelijke Irene Adler (Rachel McAdams).

Weg van jou

Katja Herbers (Westworld), inmiddels een bekende Hollywood-ster, maar liet zich weleens verleiden tot een rolletje in een romcom in haar thuisland. De actrice heeft het nu al beter gedaan dan haar personage Evi uit Weg van jou, want die promotie is er niet eentje om blij van te worden… daar in Terneuzen! Ze wil alweer bijna haar spullen pakken tot ze de stoere schipper Stijn (Maarten Heijmans) ontmoet. Zou hij haar kunnen overtuigen om alsnog in dit plaatsje in Zeeuws-Vlaanderen te blijven?

1 december viel binnen deze week en dat betekent… een hele grote content-drop! Ook deze films verschenen op Netflix:

Bombay Rose

Tony 10

Tammy

TMNT

Vendetta

Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles

Break

Geronimo: An American Legend

Taped

Glory

Trico Tri Happy Halloween

300 en 300: Rise of an Empire

Only The Brave

Facing the Giants

Escape Plan 2: Hades

Fierce

Barefoot

Foeksia de miniheks

The Sign of Venus

Miss You Already

Paranormal Activity: The Ghost Dimension

Enemy at the Gates

Crank 2: High Voltage

Hostel

Hostel: Part III

Transformers

Transformers: Dark of the Moon

Transformers: Revenge of the Fallen

The School of Rock

Barnyard

The Hitman’s Bodyguard

100% Coco

Fun witch Dick and Jane

Forrest Gump

Documentaires

The Holiday Movies That Made Us

Na The Toys That Made Us en The Movies That Made Us is er nu The Holiday Movies That Made Us. Je krijgt precies wat je verwacht: een kijkje achter de schermen bij het ontstaan van filmklassiekers. Met deze keer: de verhalen achter The Nightmare Before Christmas en Elf.

Alien Worlds

Is er leven op andere planeten? De docureeks Alien Worlds probeert die vraag te beantwoorden door de levenswetten van aarde toe te passen op de rest van de melkweg. Verwacht een combinatie van wetenschappelijke feiten, gemixt met speculatieve fictie.

