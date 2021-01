Het is 20 jaar geleden dat ‘The Wedding Planner’ in première ging. Die heerlijke romcom met Jennifer Lopez als ambitieuze weddingplanner Mary en Matthew McConaughey als de charmante bruidegom Steve voor wie Mary natuurlijk als een blok valt.

Dat vallen gebeurt in The Wedding Planner vrij letterlijk. Mary komt met haar stiletto-hak vast te zitten in een put op straat en wordt bijna aangereden door een afvalcontainer die met grote vaart op haar af komt denderen. En warempel, door een wonderlijke speling van het lot is daar opeens Steve, die ook nog arts is, en Mary net op tijd voor de naderende container vandaan trekt. Vervolgens ligt hij bovenop haar op straat, hét moment natuurlijk voor die eerste kus. Die komt echter pas véél later.

Zoenscène

Nogal voorspelbaar allemaal, ware het niet dat The Wedding Planner gewoon een heerlijke romcom blijft. En dat niet alleen; voor zowel Jennifer als Matthew werd de film een belangrijk ijkpunt in hun carrière. In dezelfde week dat de film uitkwam, lanceerde de zangeres haar album J.Lo. Reden te meer dus om het 20-jarige jubileum te vieren met een Zoom-call tussen de twee sterren. Daarin verklapte J.Lo dat de zoenscène haar nog helder voor de geest staat.

‘Het voelt nog steeds een beetje alsof het pas gisteren was dat we middenin dat veld stonden waarin we die scène deden waarin jij me ging zoenen. Jij zei: ‘Miss Lopez, ik ga je nu kussen’. En ik zei: ‘Oké, laten we het doen. Let’s hit it‘.’ En daarmee was de toon gezet.

‘Twintig jaar is te lang’

Het had overigens niet veel gescheeld of Jennifer had de rol nooit gekregen. Regisseur Adam Shankman had zijn zinnen gezet op Jennifer Love Hewitt of real life-stel Sarah Michelle Gellar en Freddie Prinze Jr. (kent u deze nog-nog-nog…). J.Lo moest alles op alles zetten om hem te overtuigen, maar dat deed ze met glans. ‘Ik was gehypnotiseerd door haar. Ze was ambitieus en begreep alles wat meisjesachtig en vrouwelijk was aan de film, maar zag tegelijkertijd de kracht van de film.’

De Zoom-call eindigde precíes zoals we hoopten: de twee sterren beloofden elkaar in de toekomst weer samen te werken. ‘We gaan weer iets samen doen baby’, zei Jennifer. ‘Want we moeten iets samen doen. Twintig jaar is te lang.’

The Wedding Planner deel twee? Wij kunnen niet wachten.

Doe jezelf in de tussentijd in ieder geval een lol en bekijk dit heerlijke weerzien tussen Jennifer en Matthew.

