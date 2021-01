‘The Weeknd deelt sneer uit aan ex Bella Hadid in nieuwe videoclip’

Chic met je ex omgaan is een kunst die niet veel sterren lijken te beheersen. In de clip bij het nummer ‘Save your tears’ menen fans een duidelijke sneer richting The Weeknds’ ex Bella Hadid te bespeuren.

Toen het nummer Save your tears begin deze week uitkwam, dachten veel fans dat het over zijn ex Selena Gomez ging. Tot de bijbehorende videoclip werd gelanceerd. Ze zien een duidelijke – en niet zo flatteuze – verwijzing naar Bella, met wie The Weeknd van 2015 tot 2017 een relatie had.

Tekst gaat verder onder tweet.

IS THE WEEKND TRYING TO LOOK LIKE BELLA HADID BC I CAN SEE IT 😭 pic.twitter.com/w8oi5bFPet — Cindy🥀 (@souvenirgomezz) January 6, 2021

Gezichtsprothese

In de clip draagt de zanger namelijk een overdreven gezichtsprothese. De prothese is duidelijk een verwijzing naar doorgeslagen plastische chirurgie onder Hollywoodsterren. ‘Probeert The Weeknd eruit te zien als Bella Hadid want ik zie het’, schrijft een twitteraar. ‘The Weeknd wilde echt Bella te kakken zatten in de Save your tears video, damn’, schrijft een ander.

Bella ontkent

Ondanks die sterke vermoedens, ontkent Bella in alle toonaarden dat ze aan haar gezicht liet sleutelen. ‘Weet je wat? We kunnen een scan van mijn gezicht doen, lieverd’, zei ze in een interview met InStyle in 2019. ‘Ik ben bang voor fillers in m’n lippen. Ik wil m’n gezicht niet verpesten.’ Later verklaarde ook moeder Yolanda Hadid dat ‘geen van haar kinderen’ plastische chirurgie heeft ondergaan.

Is het toeval of toch een gemene uithaal van The Weeknd? Waarschijnlijk zullen we het definitieve antwoord nooit krijgen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Stylecaster | Beeld: Brunopress